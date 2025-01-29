Единая лига ВТБ. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
«Астана» на своем паркете переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне, прервав серию из 27 поражений.
Пермская «Парма» вырвала победу у екатеринбургского «Уралмаша» в овертайме. «Локомотив-Кубань» в Краснодаре уступил «Пари Нижнему Новгороду».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 24-4, УНИКС – 24-5, Зенит – 23-5, Локомотив-Кубань – 21-7, Уралмаш – 14-14, Парма – 13-15, Пари Нижний Новгород – 13-15, Автодор – 11-17, Енисей – 10-19, МБА-МАИ – 8-20, Самара – 7-21, Астана – 1-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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