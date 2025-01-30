Сергачев – 2-я звезда матча с «Питтсбургом»: 9-й гол в сезоне, 3 броска и 4 блока за 25:57. У него 31 очко в 45 играх

Михаил Сергачев стал второй звездой матча против «Питтсбурга».

Защитник «Юты» забил гол в игре НХЛ с «Пингвинс» (2:3 ОТ).

Теперь на счету Михаила Сергачева 31 (9+22) балл в 45 играх сезона-2024/25.

Сегодня он провел на льду 25:57, нанес 3 броска в створ ворот и заблокировал 4 броска соперника. Это был его первый матч с 17 января. Сергачев не играл из-за травмы.

Первой звездой этого матча стал Сидни Кросби, третьей – Эрик Карлссон.