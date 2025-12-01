47

Чемпионат Испании. «Валенсия» разделила очки с «Райо Вальекано»

В Ла Лиге прошли матчи 14-го тура.

В 14-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона» победила «Алавес» (3:1), «Атлетико» дома обыграл «Овьедо» (2:0).

В воскресенье «Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Вильярреалу» (2:3), «Севилья» в дерби проиграла «Бетису» (0:2), «Реал» на выезде не справился с «Жироной» (1:1).

Чемпионат Испании

14-й тур

Ла Лига Испания. 14 тур
1 декабря 20:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
1 - 1
Валенсия
Матч окончен
Алеман
90’
+6’
90’
+2’
Диего Лопес   Раба
90’
+2’
Пепелу   Сантамария
Альваро Гарсия   Камельо
90’
+2’
Де Фрутос   Балиу
83’
Менди   Луис Фелипе
83’
74’
Риоха   Угринич
74’
Дуро   Бельтран
71’
Тьерри Коррейя
Франсиско Перес   Эспино
69’
Унаи Лопес   Алеман
69’
64’
  Диего Лопес
57’
Герра   Данджума
2тайм
Перерыв
  Менди
37’
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Гумбау, Унаи Лопес, Франсиско Перес, Де Фрутос
Запасные: Молина Колорадо, Эспино, Балиу, Луис Фелипе, Вертрауд, Бесерра, Камельо, Карденас, Алеман
1тайм
Валенсия:
Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Андре Алмейда, Диего Лопес, Риоха, Дуро
Запасные: Фулькье, Сантамария, Джемерт, Угринич, Оторби, Ирансо, Раба, Хесус Васкес, Бельтран, Данджума, Димитриевски, Риверо
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
28 ноября 20:00, Колисеум
Хетафе
Завершен
1 - 0
Эльче
Матч окончен
Майораль   Неу
90’
86’
Агуадо
Фемения   Хави Муньос
80’
Санкрис   Камара
80’
Джене
78’
73’
Мендоса
72’
Валера   де Сантьяго
71’
Андре Силва   Рафа Мир
Ньом   Рико
65’
64’
Форт   Педроса
61’
Мартим Нету   Агуадо
  Арамбарри
56’
46’
Диангана   Мендоса
2тайм
Перерыв
Милья
43’
Хетафе
Сория, Ньом, Джене, Дуарте, Иглесиас, Санкрис, Арамбарри, Фемения, Милья, Майораль, Лисо
Запасные: Рико, Ласо Гутьеррес, Перес, Jorge Montes García, Неу, Hugo Solozábal Granados, Хуанми, Камара, Летачек, Хави Муньос, да Коста
1тайм
Эльче:
Пенья, Валера, Форт, Петро, Аффенгрубер, Нуньес, Мартим Нету, Фебас, Диангана, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Дитуро, Итурбе, Бигас, Дональд, Агуадо, Боаяр, Диаби, Мендоса, Педроса, Редондо, де Сантьяго, Рафа Мир
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 13:00, Сон Моиш
Мальорка
Завершен
2 - 2
Осасуна
Матч окончен
90’
+2’
  Бойомо
86’
Лиши
85’
Орос
83’
Монкайола   Беккер
83’
Бретонес   Хуан Крус
82’
  Рауль Гарсия
Саму Кошта
81’
Виржили   Асано
81’
Дардер   Торре
81’
76’
Муньос   Барха
71’
Осамбела   Мойсес Гомес
71’
Будимир   Рауль Гарсия
  Мурики
66’
Фернандес   А. Санчес
65’
  Мурики
62’
59’
Бойомо
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Бретонес
41’
Эррера
Маффео
41’
Фернандес
41’
Мальорка
Бергстрем, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Дардер, Фернандес, Мурики
Запасные: Куэльяр, Лопес, Морланес, Кумбула, А. Санчес, Торре, Льябрес, Доменек, Морей, Сальи, Пратс, Асано
1тайм
Осасуна:
Эррера, Эррандо, Бойомо, Осамбела, Бретонес, Орос, Торро, Монкайола, Рубен Гарсия, Будимир, Муньос
Запасные: Фернандес, Mikel Serrano García, Мойсес Гомес, Рауль Гарсия, Хуан Крус, Барха, Беккер, Муньос
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 15:15, Камп Ноу
Барселона
Завершен
3 - 1
Алавес
Матч окончен
  Ольмо
90’
+3’
Гарсия
90’
+2’
Кубарси   Кристенсен
84’
81’
Антонио Бланко
80’
Парада   Тони Мартинес
68’
Денис Суарес   Гевара
68’
Ибаньес   Гуриди
Рафинья   Педри
60’
Левандовски   Ферран Торрес
60’
59’
Калебе   Висенте
58’
Реббаш   Аленья
53’
Калебе
Берналь   Рэшфорд
46’
Эрик Гарсия   Кунде
46’
2тайм
Перерыв
Берналь
36’
32’
Реббаш
  Ольмо
26’
  Ямаль
8’
1’
  Ибаньес
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, Берналь, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Шченсны, Кунде, Торрентс, Дро Фернандес, Tomás Noël Marqués Morera, Аллер, Педри, Ферран Торрес, Кристенсен, Рэшфорд, Бардагжи
1тайм
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Реббаш, Денис Суарес, Ибаньес, Калебе, Бойе
Запасные: Энрикес, Муньос, Гевара, Аленья, Гуриди, Мариано Диас, Тони Мартинес, Р. Фернандес, Диарра, Бенавидес, Izei Hernández Cañas, Висенте
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 17:30, Сьюдад де Валенсия
Леванте
Завершен
0 - 2
Атлетик
Матч окончен
88’
Беренгер   Серрано
88’
Гурусета   Исета
Бруги
86’
Калеро
83’
81’
Хаурегисар   Весга
81’
Н. Уильямс   Санчес
Толян   Моралес
73’
62’
Наварро   Унаи Гомес
Маттурро   Виктор Гарсия
58’
50’
Вивиан
Эльхесабаль   Кабельо
46’
Койялипу   Ромеро
46’
Арриага   Бруги
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Н. Уильямс
40’
Берчиче
Ури Рей
37’
Арриага
32’
3’
  Наварро
Леванте
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Эльхесабаль, Толян, Оласагасти, Ури Рей, Арриага, Карлос Альварес, Этта-Эйонг, Койялипу
Запасные: Кабельо, Бруги, Моралес, Куньят, Примо, Пампин, Лосада, Виктор Гарсия, Huseini Alhassan Nakoha, Ромеро
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Рего Мора, Хаурегисар, Н. Уильямс, Беренгер, Наварро, Гурусета
Запасные: Горосабель, Серрано, Бойро, Унаи Гомес, Санчес, Падилья, Аресо, Монреаль, Весга, Исета
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
29 ноября 20:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
2 - 0
Реал Овьедо
Матч окончен
Н. Гонсалес   Хименес
87’
82’
Хассан   Илич
82’
Коломбатто   Рейна
Коке   Распадори
75’
75’
Касорла   Эджариа
74’
Рондон   Форес
Серлот   Альварес
63’
Гризманн   Барриос
63’
61’
Карму   Кальво
54’
Карму
Алекс Баэна   Симеоне
46’
2тайм
Перерыв
  Серлот
26’
  Серлот
16’
Атлетико
Облак, Н. Гонсалес, Молина, Ганцко, Лангле, Пубиль, Алекс Баэна, Коке, Галлахер, Серлот, Гризманн
Запасные: Альварес, Симеоне, Эскивель, Хименес, Руджери, Галан, Барриос, Мартин, Распадори, Муссо, Альмада, Кардозо
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Дендонкер, Коломбатто, Виньяс, Касорла, Хассан, Рондон
Запасные: Pablo Menéndez Agudín, Эджариа, Лукас Аихадо, Байи, Кальво, Луэнго, Рейна, Молдован, Брекало, Сибо, Форес, Илич
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
30 ноября 13:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 3
Вильярреал
Матч окончен
90’
+7’
Ахомаш
Браис Мендес
90’
+7’
90’
+5’
  Молейро
90’
Фойт
  Барренечеа
87’
86’
Айосе Перес   Олувасейи
Кубо   Туррьентес
85’
Браис Мендес   Готи
84’
79’
Бьюкенен   Ахомаш
78’
Педраса   С. Кардона
Гедеш   Каррера
77’
Солер   Захарян
77’
74’
Жуниор
73’
Моуриньо
Барренечеа
70’
Мартин
69’
68’
Гуйе   Парехо
68’
Жерар Морено   Микаутадзе
67’
Педраса
  Солер
60’
57’
  Молейро
Садик   Барренечеа
56’
49’
Молейро
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Айосе Перес
Садик
42’
31’
  Айосе Перес
20’
Гуйе
Реал Сосьедад
Ремиро, Элустондо, Мартин, Арамбуру, Серхио Гомес, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Браис Мендес, Кубо, Садик
Запасные: Захарян, Барренечеа, Каррера, Готи, Туррьентес, Бейтиа, Одриосола, Чалета-Цар, Марреро, Муньос, Марин, Сучич
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Марин, Фойт, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Айосе Перес, Жерар Морено
Запасные: Ахомаш, Альтимира, Парехо, Парти, Олувасейи, Пепе, Тенас, Наварро, Вейга, Микаутадзе, Соломон, С. Кардона
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
30 ноября 15:15, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Завершен
0 - 2
Бетис
Матч окончен
90’
+4’
Чими Авила
90’
Форнальс   Р. Родригес
90’
Эрнандес   Чими Авила
89’
Руибаль   Рикельме
Маркао Тейшейра
86’
И. Ромеро
84’
Эджуке   Сьерра
79’
Кармона
75’
72’
Гарсия   Ортис
Соу   Агуме
70’
68’
  Альтимира
63’
Деосса   Альтимира
Менди   Санчес
61’
Гонсалес   И. Ромеро
61’
54’
  Форнальс
52’
Руибаль
Маркао Тейшейра   Салас
46’
2тайм
Перерыв
42’
Бартра
Севилья
Влаходимос, Кармона, Маркао Тейшейра, Аспиликуэта, Хуанлу Санчес, Менди, Соу, Гонсалес, Пеке, Эджуке, Адамс
Запасные: Фабиу Кардозу, Салас, Нюланд, Мартинес Гауна, Агуме, Кастрин, Жордан, Сьерра, Буэно, Гудель, И. Ромеро, Санчес
1тайм
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Деосса, Рока, Форнальс, Эззальзули, Гарсия, Эрнандес
Запасные: Адриан, Альтимира, Гонсалес, Льоренте, Бакамбу, Чими Авила, Фирпо, Ортис, Рикельме, Р. Родригес
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
30 ноября 17:30, Балаидос
Сельта
Завершен
0 - 1
Эспаньол
Матч окончен
Жуджла
90’
+5’
90’
+5’
Ромеро
90’
Долан   Салинас
Роман   Жуджла
87’
86’
  Кике Гарсия
Бельтран   Дуран
79’
Иглесиас   Сведберг
79’
76’
Милья   Каррерас
76’
Фернандес   Экспосито
76’
Калеро   Ридель
72’
У. Гонсалес
Аспас   Эль-Абделлауи
70’
Руэда   Мориба
70’
60’
Терратс   Кике Гарсия
2тайм
Перерыв
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Руэда, Роман, Бельтран, Сарагоса, Иглесиас, Аспас
Запасные: Айду, Домингес, Ристич, Сотело, Мингеса, Мориба, Жуджла, Вильяр, Сведберг, У. Альварес, Дуран, Эль-Абделлауи
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Терратс, У. Гонсалес, Лосано, Долан, Милья, Фернандес
Запасные: Рока, Санчес, Рубио, Эрнандес, Колиошо, Фортуньо, Ридель, Салинас, Пикель, Кике Гарсия, Экспосито, Каррерас
Подробнее
Ла Лига Испания. 14 тур
30 ноября 20:00, Монтиливи
Жирона
Завершен
1 - 1
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
Фран Гарсия   Альваро Каррерас
90’
Александер-Арнолд   Гонсало Гарсия
Унаи   Абель Руис
83’
Ванат   Курума
83’
Ванат
74’
72’
Тчуамени   Родриго
Ринкон   Франсес
72’
Цыганков   Асприлья
72’
Хиль   Рока
72’
67’
  Мбаппе
Унаи
59’
46’
Гюлер   Камавинга
2тайм
Перерыв
  Унаи
45’
Гассанига
42’
Жирона
Гассанига, Морено, Рейс, А. Мартинес, Ринкон, Витцель, Мартин, Хиль, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Ба, Франсес, Курума, Абель Руис, Андреев, Жордана, Асприлья, Рока, Ливакович
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнолд, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Менди, Мастантуоно, Эндрик, Альваро Каррерас, Браим Диас, Себальос, Родриго, Гонсало Гарсия, Лунин, Местре, Камавинга
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

