Чемпионат Испании. «Валенсия» разделила очки с «Райо Вальекано»

В Ла Лиге прошли матчи 14-го тура.
В 14-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона» победила «Алавес» (3:1), «Атлетико» дома обыграл «Овьедо» (2:0).
В воскресенье «Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Вильярреалу» (2:3), «Севилья» в дерби проиграла «Бетису» (0:2), «Реал» на выезде не справился с «Жироной» (1:1).
Чемпионат Испании
14-й тур
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Гумбау, Унаи Лопес, Франсиско Перес, Де Фрутос
Запасные: Молина Колорадо, Эспино, Балиу, Луис Фелипе, Вертрауд, Бесерра, Камельо, Карденас, Алеман
Валенсия:
Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Андре Алмейда, Диего Лопес, Риоха, Дуро
Запасные: Фулькье, Сантамария, Джемерт, Угринич, Оторби, Ирансо, Раба, Хесус Васкес, Бельтран, Данджума, Димитриевски, Риверо
Хетафе
Сория, Ньом, Джене, Дуарте, Иглесиас, Санкрис, Арамбарри, Фемения, Милья, Майораль, Лисо
Запасные: Рико, Ласо Гутьеррес, Перес, Jorge Montes García, Неу, Hugo Solozábal Granados, Хуанми, Камара, Летачек, Хави Муньос, да Коста
Эльче:
Пенья, Валера, Форт, Петро, Аффенгрубер, Нуньес, Мартим Нету, Фебас, Диангана, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Дитуро, Итурбе, Бигас, Дональд, Агуадо, Боаяр, Диаби, Мендоса, Педроса, Редондо, де Сантьяго, Рафа Мир
Мальорка
Бергстрем, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Дардер, Фернандес, Мурики
Запасные: Куэльяр, Лопес, Морланес, Кумбула, А. Санчес, Торре, Льябрес, Доменек, Морей, Сальи, Пратс, Асано
Осасуна:
Эррера, Эррандо, Бойомо, Осамбела, Бретонес, Орос, Торро, Монкайола, Рубен Гарсия, Будимир, Муньос
Запасные: Фернандес, Mikel Serrano García, Мойсес Гомес, Рауль Гарсия, Хуан Крус, Барха, Беккер, Муньос
Левандовски Ферран Торрес
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Касадо, Берналь, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Шченсны, Кунде, Торрентс, Дро Фернандес, Tomás Noël Marqués Morera, Аллер, Педри, Ферран Торрес, Кристенсен, Рэшфорд, Бардагжи
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Реббаш, Денис Суарес, Ибаньес, Калебе, Бойе
Запасные: Энрикес, Муньос, Гевара, Аленья, Гуриди, Мариано Диас, Тони Мартинес, Р. Фернандес, Диарра, Бенавидес, Izei Hernández Cañas, Висенте
Леванте
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Эльхесабаль, Толян, Оласагасти, Ури Рей, Арриага, Карлос Альварес, Этта-Эйонг, Койялипу
Запасные: Кабельо, Бруги, Моралес, Куньят, Примо, Пампин, Лосада, Виктор Гарсия, Huseini Alhassan Nakoha, Ромеро
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Рего Мора, Хаурегисар, Н. Уильямс, Беренгер, Наварро, Гурусета
Запасные: Горосабель, Серрано, Бойро, Унаи Гомес, Санчес, Падилья, Аресо, Монреаль, Весга, Исета
Атлетико
Облак, Н. Гонсалес, Молина, Ганцко, Лангле, Пубиль, Алекс Баэна, Коке, Галлахер, Серлот, Гризманн
Запасные: Альварес, Симеоне, Эскивель, Хименес, Руджери, Галан, Барриос, Мартин, Распадори, Муссо, Альмада, Кардозо
Реал Овьедо:
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Дендонкер, Коломбатто, Виньяс, Касорла, Хассан, Рондон
Запасные: Pablo Menéndez Agudín, Эджариа, Лукас Аихадо, Байи, Кальво, Луэнго, Рейна, Молдован, Брекало, Сибо, Форес, Илич
Реал Сосьедад
Ремиро, Элустондо, Мартин, Арамбуру, Серхио Гомес, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Браис Мендес, Кубо, Садик
Запасные: Захарян, Барренечеа, Каррера, Готи, Туррьентес, Бейтиа, Одриосола, Чалета-Цар, Марреро, Муньос, Марин, Сучич
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Марин, Фойт, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Айосе Перес, Жерар Морено
Запасные: Ахомаш, Альтимира, Парехо, Парти, Олувасейи, Пепе, Тенас, Наварро, Вейга, Микаутадзе, Соломон, С. Кардона
Севилья
Влаходимос, Кармона, Маркао Тейшейра, Аспиликуэта, Хуанлу Санчес, Менди, Соу, Гонсалес, Пеке, Эджуке, Адамс
Запасные: Фабиу Кардозу, Салас, Нюланд, Мартинес Гауна, Агуме, Кастрин, Жордан, Сьерра, Буэно, Гудель, И. Ромеро, Санчес
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Деосса, Рока, Форнальс, Эззальзули, Гарсия, Эрнандес
Запасные: Адриан, Альтимира, Гонсалес, Льоренте, Бакамбу, Чими Авила, Фирпо, Ортис, Рикельме, Р. Родригес
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Руэда, Роман, Бельтран, Сарагоса, Иглесиас, Аспас
Запасные: Айду, Домингес, Ристич, Сотело, Мингеса, Мориба, Жуджла, Вильяр, Сведберг, У. Альварес, Дуран, Эль-Абделлауи
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Терратс, У. Гонсалес, Лосано, Долан, Милья, Фернандес
Запасные: Рока, Санчес, Рубио, Эрнандес, Колиошо, Фортуньо, Ридель, Салинас, Пикель, Кике Гарсия, Экспосито, Каррерас
Фран Гарсия Альваро Каррерас
Александер-Арнолд Гонсало Гарсия
Жирона
Гассанига, Морено, Рейс, А. Мартинес, Ринкон, Витцель, Мартин, Хиль, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Ба, Франсес, Курума, Абель Руис, Андреев, Жордана, Асприлья, Рока, Ливакович
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнолд, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Менди, Мастантуоно, Эндрик, Альваро Каррерас, Браим Диас, Себальос, Родриго, Гонсало Гарсия, Лунин, Местре, Камавинга
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги