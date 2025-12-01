Чемпионат Испании. «Валенсия» разделила очки с «Райо Вальекано»

В Ла Лиге прошли матчи 14-го тура.

В 14-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона » победила «Алавес » (3:1), «Атлетико » дома обыграл «Овьедо » (2:0).

В воскресенье «Сосьедад » Арсена Захаряна уступил «Вильярреалу » (2:3), «Севилья » в дерби проиграла «Бетису » (0:2), «Реал » на выезде не справился с «Жироной» (1:1).

Чемпионат Испании

14-й тур

Ла Лига Испания. 14 тур 28 ноября 20:00, Колисеум Хетафе Завершен 1 - 0 Эльче Матч окончен Майораль Неу 90’ 86’ Агуадо Фемения Хави Муньос 80’ Санкрис Камара 80’ Джене 78’ 73’ Мендоса 72’ Валера де Сантьяго 71’ Андре Силва Рафа Мир Ньом Рико 65’ 64’ Форт Педроса 61’ Мартим Нету Агуадо Арамбарри

56’ 46’ Диангана Мендоса 2 тайм Перерыв Милья 43’ Хетафе Сория, Ньом, Джене, Дуарте, Иглесиас, Санкрис, Арамбарри, Фемения, Милья, Майораль, Лисо Запасные: Рико, Ласо Гутьеррес, Перес, Jorge Montes García, Неу, Hugo Solozábal Granados, Хуанми, Камара, Летачек, Хави Муньос, да Коста 1 тайм Эльче: Пенья, Валера, Форт, Петро, Аффенгрубер, Нуньес, Мартим Нету, Фебас, Диангана, Андре Силва, А. Родригес Запасные: Дитуро, Итурбе, Бигас, Дональд, Агуадо, Боаяр, Диаби, Мендоса, Педроса, Редондо, де Сантьяго, Рафа Мир

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги