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НХЛ. «Питтсбург» победил «Юту», «Филадельфия» пропустила 5 шайб от «Нью-Джерси», «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», «Торонто» уступил «Миннесоте»

«Филадельфия» уступила «Нью-Джерси» (0:5) в гостях в регулярном чемпионате НХЛ.

«Миннесота» победила «Торонто» (3:1), «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:0), «Юта» проиграла «Питтсбургу» (2:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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