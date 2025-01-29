Медведев получил wild card на ATP 250 в Марселе
Даниилу Медведеву дали wild card на турнир в Марселе.
Он относится к категории ATP 250 и пройдет с 10 по 16 февраля.
Россиянин выиграл этот турнир в 2021-м.
В Марселе также сыграют Карен Хачанов, Хуберт Хуркач и Юго Эмбер.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Open13
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем