Медведев получил wild card на ATP 250 в Марселе

Даниилу Медведеву дали wild card на турнир в Марселе.

Он относится к категории ATP 250 и пройдет с 10 по 16 февраля.

Россиянин выиграл этот турнир в 2021-м.

В Марселе также сыграют Карен Хачанов, Хуберт Хуркач и Юго Эмбер.