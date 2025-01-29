КХЛ. «Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в Омске – 2:4
29 января прошел один матч Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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