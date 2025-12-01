Чемпионат России. «Сочи» принимает «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ проходят матчи 17-го тура.

В 17-м туре Мир РПЛ в субботу ЦСКА победил «Оренбург » (2:0), «Спартак » проиграл «Балтике» (0:1).

В воскресенье «Краснодар » разгромил «Крылья Советов» (5:0), «Локомотив » справился с «Ростовом» (3:1) на выезде, «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2) в гостях, «Зенит» дома одержал победу над «Рубином» (1:0).

В понедельник «Сочи» принимает «Динамо» Махачкала.

Чемпионат России

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

