Чемпионат России. «Сочи» принимает «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ проходят матчи 17-го тура.
В 17-м туре Мир РПЛ в субботу ЦСКА победил «Оренбург» (2:0), «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1).
В воскресенье «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (5:0), «Локомотив» справился с «Ростовом» (3:1) на выезде, «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2) в гостях, «Зенит» дома одержал победу над «Рубином» (1:0).
В понедельник «Сочи» принимает «Динамо» Махачкала.
Чемпионат России
17-й тур
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Игнатов, Камано
Запасные: Дюпин, Литвинов, Заика, Коваленко, Осипов, Аберден, Агбалака, Макарчук, Ломаев, Алвес, Носатый, Федоров
Динамо Махачкала:
Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Аззи, Мубарик, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Аларкон, Джабраилов, Зинович, Гаджиев, Сердеров, Кагермазов, Магомедов, Волк, Мастури, Миро
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Болдырев, Лончар, Джурасович, Пестряков, Дзюба
Запасные: Попенков, Бакаев, Тереховский, Джаковац, Агапов, Эшковал, Марадишвили, Севикян, Кузьмин, Базилевский, Постриган, Бистрович
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Фаринья, Шнапцев, Ермаков, Опоку Сарфо, Ивлев, Лесовой, Боселли, Грулев
Запасные: Вешнер Тичич, Лукьянов, Майга, Кошкин, Сифас, Пигас, Олусегун, Кастильо, Александров, Калинский
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Алвес, Кисляк, Обляков, Глебов, Попович, Круговой
Запасные: Пополитов, Шуманский, Алеррандро, Тороп, Руис, Жоао Виктор, Бандикян, Верде, Вильягра, Кармо, Мусаев, Абдулкадыров
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Касимов, Муфи, Гюрлюк, Квеквескири, Кейрос, Томпсон, Рыбчинский, Гузина
Запасные: Горелов, Чичинадзе, Жезус, Савельев, Зотов, Поройков, Камилов, Оганесян, Болотов, Ходанович, Ценов, Игнатьев
Балтика
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Титков, Манелов, Хиль
Запасные: Оффор, Мендель, Ковалев, Мурид, Чивич, Гассама, Обонин, Поспелов, Любаков, Кукушкин, Пряхин, Ковач
Спартак:
Максименко, Дмитриев, Джику, Ву, Денисов, Барко, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари
Запасные: Довбня, Рябчук, Гузиев, Массалыга, Помазун, Заболотный, Самошников, Зобнин, Хлусевич, Мартинс Перейра, Гарсия
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба
Запасные: Хмарин, Мукаилов, Голиков, Ленини, Перрен, Корякин, Пальцев, Козлов, Сантос, Жубал
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Божин, Евгеньев, Ахметов, Витюгов, Баняц, Рахманович, Марин
Запасные: Савельев, Фролов, Кокарев, Лысов, Игнатенко, Хубулов, Сутормин, Гайч
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Миронов, Комаров, Щетинин, Вахания, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Шамонин, Бабакин, Мохеби, Одоевский, Игнатов, Прохин, Ханкич, Шанталий, Лангович, Байрамян, Жбанов, Аджаса
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Комличенко
Запасные: Ненахов, Рамирес, Салтыков, Лантратов, Погостнов, Пиняев, Сарвели, Мялковский, Воробьев, Веселов, Годяев, Тимофеев
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Ибишев, Ндонг, Заре, Касинтура, Исмаэл, Келиану, Садулаев, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Гадио, Магомедов, Сидоров, Якуев, Жемалетдинов, Гаибов, Мансилья, Шелия, Тодорович, Уциев, Гаджиев, Конате
Динамо:
Лунев, Фернандес, Маричаль, Осипенко, Зайдензаль, Диас, Бителло, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Нгамале
Запасные: Маринкин, Гладышев, Маухуб, Сергеев, Лещук, Касерес, Окишор, Кудравец, Расулов, Глебов, Скопинцев, Макаров
Зенит
Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Мантуан, Вендел, Барриос, Мостовой, Педро, Глушенков, Луис Энрике
Запасные: Горшков, Жерсон, Кассьерра, Ерохин, Михайлов, Соболев, Кержаков, Латышонок, Адамов, Вега, Гонду, Эракович
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Кузяев, Йочич, Чумич, Сиве
Запасные: Зотов, Мукба, Нигматуллин, Кабутов, Ежов, Безруков, Грицаенко, Лобов, Васильев, Ходжа, Иванов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ