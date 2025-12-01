Live
2796

Чемпионат России. «Сочи» принимает «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ проходят матчи 17-го тура.

В 17-м туре Мир РПЛ в субботу ЦСКА победил «Оренбург» (2:0), «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1).

В воскресенье «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (5:0), «Локомотив» справился с «Ростовом» (3:1) на выезде, «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2) в гостях, «Зенит» дома одержал победу над «Рубином» (1:0).

В понедельник «Сочи» принимает «Динамо» Махачкала.

Чемпионат России

17-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
1 декабря 16:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
0 - 0
Динамо Махачкала
Матч окончен
90’
+5’
Глушков   Гаджиев
86’
Хоссейннежад   Миро
Волков   Федоров
81’
Васильев   Осипов
81’
70’
Агаларов   Мастури
Барт   Коваленко
62’
Камано   Заика
62’
46’
Алибеков   Аларкон
2тайм
Перерыв
Васильев
3’
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Игнатов, Камано
Запасные: Дюпин, Литвинов, Заика, Коваленко, Осипов, Аберден, Агбалака, Макарчук, Ломаев, Алвес, Носатый, Федоров
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Аззи, Мубарик, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Аларкон, Джабраилов, Зинович, Гаджиев, Сердеров, Кагермазов, Магомедов, Волк, Мастури, Миро
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 11:00, Самара Арена
Акрон
Завершен
1 - 2
Пари НН
Матч окончен
90’
+6’
Медведев
90’
+4’
Ивлев
Болдырев   Эшковал
82’
80’
Боселли   Александров
Роча   Севикян
75’
65’
Ермаков   Олусегун
58’
Лесовой   Вешнер Тичич
  Дзюба
57’
Лончар   Джаковац
46’
Джурасович   Бистрович
46’
2тайм
Перерыв
33’
  Боселли
Болдырев
33’
15’
  Лесовой
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Болдырев, Лончар, Джурасович, Пестряков, Дзюба
Запасные: Попенков, Бакаев, Тереховский, Джаковац, Агапов, Эшковал, Марадишвили, Севикян, Кузьмин, Базилевский, Постриган, Бистрович
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Фаринья, Шнапцев, Ермаков, Опоку Сарфо, Ивлев, Лесовой, Боселли, Грулев
Запасные: Вешнер Тичич, Лукьянов, Майга, Кошкин, Сифас, Пигас, Олусегун, Кастильо, Александров, Калинский
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 13:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
2 - 0
Оренбург
Матч окончен
90’
+5’
Гюрлюк   Савельев
Круговой   Кармо
87’
Глебов   Жоао Виктор
86’
  Мусаев
83’
83’
Квеквескири   Болотов
83’
Рыбчинский   Игнатьев
83’
Кейрос   Камилов
Попович   Мусаев
71’
Алвес   Вильягра
65’
64’
Квеквескири
Лукин
60’
  Хотулев
55’
46’
Гузина   Жезус
2тайм
Перерыв
41’
Томпсон
Алвес
19’
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Алвес, Кисляк, Обляков, Глебов, Попович, Круговой
Запасные: Пополитов, Шуманский, Алеррандро, Тороп, Руис, Жоао Виктор, Бандикян, Верде, Вильягра, Кармо, Мусаев, Абдулкадыров
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Касимов, Муфи, Гюрлюк, Квеквескири, Кейрос, Томпсон, Рыбчинский, Гузина
Запасные: Горелов, Чичинадзе, Жезус, Савельев, Зотов, Поройков, Камилов, Оганесян, Болотов, Ходанович, Ценов, Игнатьев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
29 ноября 16:30, Ростех Арена
Балтика
Завершен
1 - 0
Спартак
Матч окончен
Беликов   Гассама
90’
+3’
Мендель
87’
76’
Денисов
75’
Литвинов   Заболотный
Оффор
67’
Титков   Пряхин
66’
И. Петров   Мендель
66’
Бевеев   Чивич
66’
  Титков
60’
48’
Джику
2тайм
Перерыв
Хиль   Оффор
38’
Талалаев
33’
Манелов
30’
Балтика
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Титков, Манелов, Хиль
Запасные: Оффор, Мендель, Ковалев, Мурид, Чивич, Гассама, Обонин, Поспелов, Любаков, Кукушкин, Пряхин, Ковач
1тайм
Спартак:
Максименко, Дмитриев, Джику, Ву, Денисов, Барко, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари
Запасные: Довбня, Рябчук, Гузиев, Массалыга, Помазун, Заболотный, Самошников, Зобнин, Хлусевич, Мартинс Перейра, Гарсия
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 11:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
5 - 0
Крылья Советов
Матч окончен
  Тормена
90’
84’
Хубулов
Сантос
83’
75’
Евгеньев   Сутормин
Батчи   Сантос
73’
Кривцов   Козлов
72’
70’
Марин   Игнатенко
70’
Витюгов   Савельев
69’
Марин
Виктор Са   Перрен
63’
Дуглас   Ленини
63’
  Кордоба
61’
  Сперцян
53’
46’
Рассказов   Лысов
46’
Рахманович   Хубулов
Диего Коста   Жубал
46’
2тайм
Перерыв
Диего Коста
44’
  Сперцян
40’
24’
Рахманович
  Дуглас
21’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба
Запасные: Хмарин, Мукаилов, Голиков, Ленини, Перрен, Корякин, Пальцев, Козлов, Сантос, Жубал
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Божин, Евгеньев, Ахметов, Витюгов, Баняц, Рахманович, Марин
Запасные: Савельев, Фролов, Кокарев, Лысов, Игнатенко, Хубулов, Сутормин, Гайч
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 13:30, Ростов Арена
Ростов
Завершен
1 - 3
Локомотив
Матч окончен
90’
+2’
Баринов
Миронов
90’
77’
  Ньямси
Сулейманов   Мохеби
74’
74’
Пруцев   Пиняев
Щетинин   Лангович
64’
Сулейманов
63’
62’
Комличенко   Воробьев
Щетинин
51’
2тайм
Перерыв
41’
  Комличенко
  Вахания
20’
3’
  Баринов
Ростов
Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Миронов, Комаров, Щетинин, Вахания, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Шамонин, Бабакин, Мохеби, Одоевский, Игнатов, Прохин, Ханкич, Шанталий, Лангович, Байрамян, Жбанов, Аджаса
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Комличенко
Запасные: Ненахов, Рамирес, Салтыков, Лантратов, Погостнов, Пиняев, Сарвели, Мялковский, Воробьев, Веселов, Годяев, Тимофеев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 13:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
2 - 1
Динамо
Матч окончен
Ульянов
90’
+8’
Мелкадзе   Жемалетдинов
90’
+4’
90’
+3’
Диас   Маухуб
90’
+3’
Сергеев
Гадио
87’
  Ндонг
84’
Самородов   Мансилья
81’
Ибишев   Гадио
81’
79’
Фернандес   Глебов
70’
Гусев
67’
Нгамале   Сергеев
  Мелкадзе
47’
Келиану   Тодорович
46’
46’
Бабаев   Гладышев
2тайм
Перерыв
26’
  Нгамале
17’
Фернандес
Ибишев
10’
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Ибишев, Ндонг, Заре, Касинтура, Исмаэл, Келиану, Садулаев, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Гадио, Магомедов, Сидоров, Якуев, Жемалетдинов, Гаибов, Мансилья, Шелия, Тодорович, Уциев, Гаджиев, Конате
1тайм
Динамо:
Лунев, Фернандес, Маричаль, Осипенко, Зайдензаль, Диас, Бителло, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Нгамале
Запасные: Маринкин, Гладышев, Маухуб, Сергеев, Лещук, Касерес, Окишор, Кудравец, Расулов, Глебов, Скопинцев, Макаров
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 16:00, Газпром Арена
Зенит
Завершен
1 - 0
Рубин
Матч окончен
90’
+6’
Ходжа
Барриос
90’
+6’
90’
+3’
Иванов
Вендел   Кассьерра
90’
+1’
Луис Энрике   Ерохин
90’
+1’
86’
Рожков   Иванов
Глушенков   Эракович
84’
76’
Вуячич
73’
Тесленко
  Нино
69’
62’
Чумич   Безруков
62’
Йочич   Ходжа
Мостовой   Соболев
62’
Дркушич   Жерсон
61’
2тайм
Перерыв
44’
Сиве
18’
Йочич
Зенит
Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Мантуан, Вендел, Барриос, Мостовой, Педро, Глушенков, Луис Энрике
Запасные: Горшков, Жерсон, Кассьерра, Ерохин, Михайлов, Соболев, Кержаков, Латышонок, Адамов, Вега, Гонду, Эракович
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Кузяев, Йочич, Чумич, Сиве
Запасные: Зотов, Мукба, Нигматуллин, Кабутов, Ежов, Безруков, Грицаенко, Лобов, Васильев, Ходжа, Иванов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»24763 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
