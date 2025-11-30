  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
4

Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»

Франсеск Фабрегас: я не помню трофеев, которые выиграл как футболист.

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас заявил, что не помнит трофеев, взятых во время игровой карьеры. На счету бывшего хавбека «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» 16 титулов в сборной Испании и клубах.

«Комо» занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 24 очка в 13 турах.

«Скажу вам больше. Я не помню трофеев, которые я выиграл как футболист. Я помню моменты в раздевалке, единение, что мы помогали друг другу и совершенствовались.

К сожалению, в футболе остается все меньше времени на развитие. Я рад быть в «Комо», потому что мы действуем по-другому. Мы терпеливы. Мы знаем, что есть ошибки, что с такими молодыми игроками бывают взлеты и падения. Ключевое слово – развитие», – сказал Фабрегас в интервью Sky Sport Italia.

«Комо» опередил «Ювентус» и вышел на 6-е место в Серии А. Команда Фабрегаса разгромила «Торино» в гостях (5:1), у нее лишь одно поражение в сезоне – 30 августа от «Болоньи»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25376 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Italia
logoФрансеск Фабрегас
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКомо
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Комо» опередил «Ювентус» и вышел на 6-е место в Серии А. Команда Фабрегаса разгромила «Торино» в гостях (5:1), у нее лишь одно поражение в сезоне – 30 августа от «Болоньи»
24 ноября, 19:44
Фабрегас об «Арсенале»: «Они способны произвести фурор, исключительная команда. Выдвинуть Мерино вперед – отличный ход Артеты. Будем надеяться, что этот год станет удачным»
9 ноября, 12:10
Фабрегас о том, что Пас – лидер Серии А по «гол+пас»: «Нико – чемпион. Сохранит жажду успеха и скромность – добьется всего, чего захочет»
20 октября, 07:17
Главные новости
Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот
2 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
17 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
47 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
47 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
47 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
48 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 2:5 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
39 секунд назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». 0:1 – Маза забил. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
5 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
17 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
32 минуты назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
44 минуты назад
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
47 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
52 минуты назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35