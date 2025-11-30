Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»

Франсеск Фабрегас: я не помню трофеев, которые выиграл как футболист.

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас заявил, что не помнит трофеев, взятых во время игровой карьеры. На счету бывшего хавбека «Арсенала », «Барселоны » и «Челси » 16 титулов в сборной Испании и клубах.

«Комо » занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 24 очка в 13 турах.

«Скажу вам больше. Я не помню трофеев, которые я выиграл как футболист. Я помню моменты в раздевалке, единение, что мы помогали друг другу и совершенствовались.

К сожалению, в футболе остается все меньше времени на развитие. Я рад быть в «Комо», потому что мы действуем по-другому. Мы терпеливы. Мы знаем, что есть ошибки, что с такими молодыми игроками бывают взлеты и падения. Ключевое слово – развитие», – сказал Фабрегас в интервью Sky Sport Italia.

«Комо» опередил «Ювентус» и вышел на 6-е место в Серии А. Команда Фабрегаса разгромила «Торино» в гостях (5:1), у нее лишь одно поражение в сезоне – 30 августа от «Болоньи»