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  • Черчесов ушел из сборной Казахстана, Неймар – из «Аль-Хилаля», пикет против изменения регламента ФФККР, Илич почти в «Спартаке», молодежка мимо Евро, два поражения «Зенита» и другие новости
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Черчесов ушел из сборной Казахстана, Неймар – из «Аль-Хилаля», пикет против изменения регламента ФФККР, Илич почти в «Спартаке», молодежка мимо Евро, два поражения «Зенита» и другие новости

1. Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана. Ему выплатят 500 тысяч евро, однако контракт еще не расторгнут, а раз бумага не подписана, никто пока и не уволен, получается. Пишут, что новый глава казахстанской федерации остался недоволен разговором с Черчесовым. Теперь тренер планирует взять паузу и подождать варианты из РПЛ.

2. Неймар покинул «Аль-Хилаль» – стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За полтора года в Саудовской Аравии бразилец провел только 7 матчей во всех турнирах. Ожидается, что вскоре игрок вернется в «Сантос», где начинал профессиональную карьеру. 

3. Болельщица провела одиночный пикет у здания ОКР против изменения регламента финала Гран-при России. Она считает, что все еще можно исправить. Также из-за изменений в правилах отбора в ФФККР уже направлена петиция болельщиков. При этом Антон Сихарулидзе заявил, что федерация не меняла регламент отбора по ходу сезона, но, похоже, он что-то перепутал.

4. «Спартак» готовится оформить трансфер Ивана Илича до конца этой недели. Сейчас красно-белые контактируют с медштабом «Торино» по поводу травмы серба.

5. Увы, молодежная сборная России не попала в список участников отборочного турнира Евро-2027.

6. «Зенит» провел две товарищеские игры за день – и потерпел два поражения. Соболев забил во втором матче подряд, также за петербуржцев дебютировал Луис Энрике.

Серьезную травму на сборе получил защитник сине-бело-голубых Вячеслав Караваев. Появились слухи, что «Зениту» нужен Сильянов из «Локо».

7. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» (4:2), Мичков во второй раз в сезоне сыграл менее 10 минут и вновь остался без очков. «Сан-Хосе» прервал серию поражений в матче с «Питтсбургом» (2:1), Аскаров отразил 32 из 33 бросков. 

8. ФИФА сняла с ЦСКА запрет на осуществление трансферов послепоследнего транша «Херенвену» за Эджуке. Армейцы теперь ждут выплату за Влашича от «Вест Хэма».

9. НБА. 42+23 от Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Шарлотт», «Бостон» дома уступил «Хьюстону», «Денвер» проиграл «Чикаго» и другие результаты

10. В КХЛ «Локомотив» в безумном матче обыграл «Динамо» – после игры судьям прилетело от Игоря Никитина. «Автомобилист» одержал девятую победу подряд, ЦСКА потерпел седьмое поражение за девять последних игр. Все результаты дня – здесь.

11. Приставы начали распродавать имущество Матвея Сафонова. Его бывшая жена претендует на Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей.

12. Раджу Наингголана арестовали в Бельгии по делу о контрабанде кокаина. Ничего не напоминает?

13. Карикатурную фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой» подготовил художник для праздника в Валенсии: «Вини заливается слезами, «Мадрид» подбадривает его и награждает».

Цитаты дня

Луис Энрике: «Зенит» – большой европейский клуб, за которым следят в Южной Америке, Европе. Если в Бразилии говорят о российском футболе – значит, говорят о «Зените»

Быстров об увольнении тренера: «Казахи слишком ленивые. Не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели»

Мексиканский стример о жесте Месси фанатам «Америки»: «В сказки, что он «лучший человек в мире», верит его чертова мать. Это его истинное лицо, у него что-то личное против Мексики»

Меган Дюамель: «Я не знаю, кто такая Аделия Петросян. Не слежу за российским фигурным катанием»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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