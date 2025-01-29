Фетисов о словах Трампа про Вторую мировую войну: «Америка не хочет знать ничего, кроме себя. Там мало кто выезжает из страны и изучает историю. Я там жил и играл, замечал все это»
Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Дональда Трампа о Второй мировой войне.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Советский Союз помог Америке выиграть войну. По словам Трампа, СССР потерял 60 млн человек за время войны.
«Америка ничего, кроме себя, не хочет знать. Там мало кто выезжает за рамки своей страны и изучает мировую историю.
Я в свое время там жил и играл, и все это замечал. Поэтому президент Америки владеет недостоверной информацией, причем еще публично ее высказывает», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Фетисов о том, что Трамп снимет бан с России: «Зачем ему это? Трамп ничего об этом не знает и знать не захочет, думаю»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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