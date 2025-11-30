Сакки перед «Рома» – «Наполи»: «Конте и Гасперини – мастера своего дела. Я часто вижу в них себя»

Арриго Сакки: Конте и Гасперини – мастера своего дела, часто вижу в них себя.

Арриго Сакки высказался об Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини перед матчем «Наполи » и «Ромы».

Команды сегодня сыграют в 13-м туре Серии А. Встреча пройдет в 22:45 по московскому времени.

«Я хорошо знаю тренеров, они видят футбол так же: с высокой интенсивностью, отличной динамикой и скрупулезным вниманием к деталям.

Возможно, реальность докажет, что я ошибаюсь, это будет не в первый раз, но я убежден, что матч будет развиваться по такому сценарию.

Конте и Гасперини – мастера своего дела в истинном смысле этого слова. Они учат, объясняют, поправляют и подбадривают, когда нужно, и ругают, когда того требует ситуация.

Признаюсь, наблюдая за их командами, я часто вижу в них себя», – заявил экс-тренер «Милана», «Реала» и других клубов Сакки.