Дуран переходит в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. Медосмотр форварда «Виллы» – в четверг
Джон Дуран переходит в «Аль-Наср».
The Athletic сообщает, что в четверг нападающий «Астон Виллы» пройдет медосмотр в Лондоне.
Клубы достигли принципиального соглашения о трансфере 21-летнего футболиста за 77 млн евро плюс бонусы.
Инсайдер Бен Джейкобс утверждает, что за счет дополнительных выплат сумма дойдет примерно до 90 млн.
«Аль-Наср» согласовал с Дураном контракт на пять с половиной лет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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