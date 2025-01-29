Дуран переходит в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. Медосмотр форварда «Виллы» – в четверг

Джон Дуран переходит в «Аль-Наср».

The Athletic сообщает, что в четверг нападающий «Астон Виллы » пройдет медосмотр в Лондоне.

Клубы достигли принципиального соглашения о трансфере 21-летнего футболиста за 77 млн евро плюс бонусы.

Инсайдер Бен Джейкобс утверждает , что за счет дополнительных выплат сумма дойдет примерно до 90 млн.

«Аль-Наср » согласовал с Дураном контракт на пять с половиной лет.