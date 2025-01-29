Черчесов и его штаб получат 1 млн евро за увольнение из сборной Казахстана (Legalbet)

Станислав Черчесов получит крупную компенсацию за увольнение.

Казахстанская федерация футбола 27 января сообщила, что главный тренер вместе со своим штабом покидает свой пост в сборной страны.

Legalbet утверждает, что Черчесову и его помощникам выплатят 1 млн евро – именно такая сумма была прописана в контракте.

Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»