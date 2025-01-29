Черчесов и его штаб получат 1 млн евро за увольнение из сборной Казахстана (Legalbet)
Станислав Черчесов получит крупную компенсацию за увольнение.
Казахстанская федерация футбола 27 января сообщила, что главный тренер вместе со своим штабом покидает свой пост в сборной страны.
Legalbet утверждает, что Черчесову и его помощникам выплатят 1 млн евро – именно такая сумма была прописана в контракте.
Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем