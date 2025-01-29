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Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль – вы видите, что они делают в Палестине»

Шарабутдин Магомедов раскритиковал Лионеля Месси за поддержку Израиля.

«Полностью спортсмена определяет не только, как он играет, но и то, что происходит за пределами стадиона, как он себя ведет, какой пример он подает.

Криштиану Роналду − большой пример, он помогает нуждающимся людям, делал много пожертвований. Он со всех сторон pound-for-pound.

А Месси? Я видел, что он помогает плохим людям убивать хороших. Видел, что он спонсирует Израиль. Вы видите, что они делают в Палестине», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

В 2014 году Лионель Месси написал в соцсетях: «Как отец я глубоко опечален кадрами, которые приходят из Израиля и Палестины, где насилие унесло столько молодых жизней и ранило бесчисленное количество людей».

Шара Буллет − об Абдулманапе Нурмагомедове: «Раньше я не понимал его слов про длинные волосы»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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