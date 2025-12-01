Чемпионат Франции. «Лион» разгромил «Нант», «Ланс» победил «Анже», «Лилль» одолел «Гавр»

Во Франции стартовал 14-й тур Лиги 1.
В рамках 14-го тура Лиги 1 в пятницу «Мец» уступил «Ренну» (0:1).
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях проиграл «Монако» Александра Головина (0:1), «Марсель» сыграл вничью с «Тулузой» (2:2).
В воскресенье «Лион» дома разгромил «Нант» (3:0).
Чемпионат Франции
14-й тур
Страсбур
Пендерс, Сарр, Омобамиделе, Г. Дуэ, Энсисо, Паес, Чилуэлл, Дукуре, Эль-Мурабет, Амо-Амейо, Паничелли
Запасные: Баич, Эмега, Силла, Луиш, Нанаси, Годо, Нжингула, Хойсберг, Диегу Морейра
Брест:
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Думбия, Дель Кастийо, Мбуп, Ажорк
Запасные: Бурго, Зогбе, Дина-Эбимбе, Лабо-Ласкари, Ле Кардиналь, Ле Гуэн, Жони, Тузар, Балде
Анже
Зинга, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Абделли, Белькебла, Мутон, Белькдим, Сбаи, Шериф
Запасные: Куркуль, Луар, Пона, Анен, Рао-Лисоа, Капель, Аруна, Бамба, Питер
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Агиляр, Томассон, Сангаре, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Бермон, Сима, Гюртнер, Оджедиран, Фофана, Мачадо, Булатович, Сотока
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Сумаре, Ндиайе, Эбоно, Дукуре, Кьереме
Запасные: Хадра, Мамбимби, Саматта, Мосенго, Мпаси, Коффи, Кенку, Кешта
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Буадди, Андре, Сахрауи, Мукау, Феликс Коррейя, Жиру
Запасные: Бодар, Мбемба, Бенталеб, Фернандес Пардо, Сантуш, Игаман, Гоффи, Харальдссон, Мбаппе
Лорьян
Мвого, Йонгва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Авом, Ле Бри, Сумано
Запасные: Камара, Мвука, Игор Силва, Кадью, Дермэйн, Дьенг, Аджей, Бамба, Тосин
Ницца:
Диуф, Бар, Оппонг, Менди, Клосс, Диоп, Абдул-Самед, Луше, Гоувейя, Моффи, Чо
Запасные: Бога, Дюпе, Оморуйи, Ба, Абди, Сансон, Ванхаутте, Янссон, Будауи
Лион
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Тессманн, Толиссо, Шулц, Абнер, Хатебур, де Карвальо, Мортон, Сатриано
Запасные: Мангаля, Мера, Мэйтленд-Найлз, Хамдани, Баришич, Морейра, Дескам, Карабец, Гомес Родригес
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Лепенан, Квон Хек Кю, Мванга, Аблин, Эль-Араби, Ладо
Запасные: Сантонз, Дзиани, Мохамед, Дефф, Хон Хен Сок, Камара, Карлгрен, Радакович, Гирасси
Мец
Фишер, Йегбе, Гбамен, Колен, Сабали, Эн, Балло-Туре, Траоре, Деменге, Цитаишвили, И. Сане
Запасные: Ба, Куао, С. Сане, Туре, Абуашвили, Стамбули, Мбайе, Бокеле, Асоро
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Аль-Тамари, Сиссе, Ронжье, Камара, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Руо, Мерлен, Лежандр, Силистри, Сейду, Меите, Нагида, Блас, Камара
Фабиан Руис Гонсалу Рамуш
Монако
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Тезе, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Фати, Кулибали, Идумбо-Музамбо, Уаттара, Погба, Диатта, Иленикена, Кен, Бирет
ПСЖ:
Шевалье, Люка Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Меюлю, Ли Кан Ин
Запасные: Барколя, Забарный, Гонсалу Рамуш, Бералдо, Нджанту, Мбайе, Сафонов, Боли, Дембеле
Париж
Нкамбадьо, де Смет, Отавио, Мбоу, Траоре, Кеббаль, Камара, Саймон, Маркетти, Гори, Крассо
Запасные: Трапп, Кафаро, Иконе, Колодзейчак, Оллила, Жеббель, Дико, Дусе, Лопес
Осер:
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Де Персен, Диуссе, Девернуа, Оппегор, Диамалунда, Задди, Казимир, Осман, Сьерральта
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Веа, Хейбьерг, Надир, Гомес, Пайшао, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Иган-Райли, Кондогбиа, Ммади, Балерди, Гарсия, Вас, О`Райли, де Ланге, Вермерен
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Магри, Деннум, Металь, Сидибе, Кассерес, Восса, Коррейя да Силва
Запасные: Домингес, Идальго, Ламади, Каманси, Мессали, Эджума, Виньоло, Хауг, Кумбасса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
