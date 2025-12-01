  • Спортс
54

Чемпионат Франции. «Лион» разгромил «Нант», «Ланс» победил «Анже», «Лилль» одолел «Гавр»

Во Франции стартовал 14-й тур Лиги 1.

В рамках 14-го тура Лиги 1 в пятницу «Мец» уступил «Ренну» (0:1).

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях проиграл «Монако» Александра Головина (0:1), «Марсель» сыграл вничью с «Тулузой» (2:2). 

В воскресенье «Лион» дома разгромил «Нант» (3:0). 

Чемпионат Франции

14-й тур

Лига 1 Франция. 14 тур
30 ноября 14:00, Ля Мено
Страсбур
Завершен
1 - 2
Брест
Матч окончен
90’
+2’
Лала
90’
Ажорк
Годо   Нанаси
84’
82’
  Маньетти
76’
Думбия   Тузар
76’
Дель Кастийо   Балде
Чилуэлл   Эмега
69’
65’
Мбуп   Лабо-Ласкари
Паес   Диегу Морейра
57’
Амо-Амейо   Годо
57’
55’
  Дель Кастийо
46’
Шардонне   Ле Кардиналь
2тайм
Перерыв
44’
Шардонне
  Амо-Амейо
11’
Страсбур
Пендерс, Сарр, Омобамиделе, Г. Дуэ, Энсисо, Паес, Чилуэлл, Дукуре, Эль-Мурабет, Амо-Амейо, Паничелли
Запасные: Баич, Эмега, Силла, Луиш, Нанаси, Годо, Нжингула, Хойсберг, Диегу Морейра
1тайм
Брест:
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Думбия, Дель Кастийо, Мбуп, Ажорк
Запасные: Бурго, Зогбе, Дина-Эбимбе, Лабо-Ласкари, Ле Кардиналь, Ле Гуэн, Жони, Тузар, Балде
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
30 ноября 16:15, Стад Раймон Копа
Анже
Завершен
1 - 2
Ланс
Матч окончен
90’
Юдоль   Мачадо
Белькебла
89’
78’
Эдуар   Сима
78’
Агиляр   Абдельхамид
  Аруна
76’
74’
  Товен
Белькдим   Куркуль
71’
Экоми   Анен
71’
70’
Саид   Сотока
Аркю   Аруна
65’
Мутон   Питер
64’
Абделли   Рао-Лисоа
58’
48’
Агиляр
2тайм
Перерыв
45’
  Товен
Анже
Зинга, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Абделли, Белькебла, Мутон, Белькдим, Сбаи, Шериф
Запасные: Куркуль, Луар, Пона, Анен, Рао-Лисоа, Капель, Аруна, Бамба, Питер
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Агиляр, Томассон, Сангаре, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Бермон, Сима, Гюртнер, Оджедиран, Фофана, Мачадо, Булатович, Сотока
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
30 ноября 16:15, Стад Океан
Гавр
Завершен
0 - 1
Лилль
Матч окончен
Зуауи   Коффи
90’
+1’
90’
+1’
Харальдссон
88’
  Игаман
Саматта
82’
Кьереме   Хадра
80’
Ндиайе   Мамбимби
80’
73’
Мукау   Бенталеб
72’
Сахрауи   Харальдссон
Дукуре   Кешта
64’
Эбоно   Саматта
64’
57’
Феликс Коррейя   Мбаппе
57’
Жиру   Игаман
51’
Буадди
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Менье
45’
+1’
Нгой
39’
Манди   Мбемба
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Сумаре, Ндиайе, Эбоно, Дукуре, Кьереме
Запасные: Хадра, Мамбимби, Саматта, Мосенго, Мпаси, Коффи, Кенку, Кешта
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Буадди, Андре, Сахрауи, Мукау, Феликс Коррейя, Жиру
Запасные: Бодар, Мбемба, Бенталеб, Фернандес Пардо, Сантуш, Игаман, Гоффи, Харальдссон, Мбаппе
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
30 ноября 16:15, Стад дю Мустуа
Лорьян
Завершен
3 - 1
Ницца
Матч окончен
90’
Янссон
Меите   Аджей
85’
Ле Бри   Мвука
79’
Сумано   Дьенг
79’
76’
Чо   Бога
68’
Абдул-Самед   Сансон
Пажи   Кадью
64’
Макенго   Дермэйн
63’
61’
Оппонг   Абди
60’
Гоувейя   Янссон
59’
Диоп   Оморуйи
56’
Диоп
  Сумано
53’
2тайм
Перерыв
  Сумано
45’
+2’
  Абержель
31’
Йонгва
27’
12’
  Авом
Лорьян
Мвого, Йонгва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Авом, Ле Бри, Сумано
Запасные: Камара, Мвука, Игор Силва, Кадью, Дермэйн, Дьенг, Аджей, Бамба, Тосин
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Оппонг, Менди, Клосс, Диоп, Абдул-Самед, Луше, Гоувейя, Моффи, Чо
Запасные: Бога, Дюпе, Оморуйи, Ба, Абди, Сансон, Ванхаутте, Янссон, Будауи
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
30 ноября 19:45, Групама Стэдиум
Лион
Завершен
3 - 0
Нант
Матч окончен
Тессманн   Мера
90’
89’
Лепенан   Сантонз
89’
Тати   Мохамед
88’
Лепенан
Мортон   Мангаля
85’
Сатриано   Карабец
85’
78’
Квон Хек Кю   Радакович
  Сатриано
77’
де Карвальо   Морейра
72’
Хатебур   Мэйтленд-Найлз
72’
  Сатриано
70’
59’
Эль-Араби   Дефф
58’
Ладо   Гирасси
Мортон
57’
  Абнер
51’
2тайм
Перерыв
43’
Мванга
22’
Тати
Лион
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Тессманн, Толиссо, Шулц, Абнер, Хатебур, де Карвальо, Мортон, Сатриано
Запасные: Мангаля, Мера, Мэйтленд-Найлз, Хамдани, Баришич, Морейра, Дескам, Карабец, Гомес Родригес
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Лепенан, Квон Хек Кю, Мванга, Аблин, Эль-Араби, Ладо
Запасные: Сантонз, Дзиани, Мохамед, Дефф, Хон Хен Сок, Камара, Карлгрен, Радакович, Гирасси
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
28 ноября 19:45, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Завершен
0 - 1
Ренн
Матч окончен
Траоре   Абуашвили
88’
И. Сане   Бокеле
76’
76’
Леполь   Меите
Балло-Туре   Мбайе
76’
Деменге   Туре
75’
62’
Брассье   Блас
62’
Сиссе   Руо
62’
Франковски   Мерлен
2тайм
Перерыв
22’
  Ронжье
Сабали   Асоро
19’
Мец
Фишер, Йегбе, Гбамен, Колен, Сабали, Эн, Балло-Туре, Траоре, Деменге, Цитаишвили, И. Сане
Запасные: Ба, Куао, С. Сане, Туре, Абуашвили, Стамбули, Мбайе, Бокеле, Асоро
1тайм
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Аль-Тамари, Сиссе, Ронжье, Камара, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Руо, Мерлен, Лежандр, Силистри, Сейду, Меите, Нагида, Блас, Камара
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
29 ноября 16:00, Луи II
Монако
Завершен
1 - 0
ПСЖ
Матч окончен
Тезе
90’
+5’
Диатта
88’
Поконьоли
87’
Минамино   Погба
86’
Балогун   Бирет
85’
83’
Фабиан Руис   Гонсалу Рамуш
Керер
80’
76’
Кварацхелия   Мбайе
Головин   Фати
72’
  Минамино
68’
Вандерсон   Диатта
65’
64’
Меюлю   Нджанту
64’
Ли Кан Ин   Дембеле
2тайм
Перерыв
33’
Витинья
Камара
12’
Монако
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Тезе, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Фати, Кулибали, Идумбо-Музамбо, Уаттара, Погба, Диатта, Иленикена, Кен, Бирет
1тайм
ПСЖ:
Шевалье, Люка Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Меюлю, Ли Кан Ин
Запасные: Барколя, Забарный, Гонсалу Рамуш, Бералдо, Нджанту, Мбайе, Сафонов, Боли, Дембеле
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
29 ноября 18:00, Стад Жан Буэн
Париж
Завершен
1 - 1
Осер
Матч окончен
85’
Эль-Аззузи   Диуссе
85’
Синайоко   Казимир
Иконе
81’
де Смет   Оллила
79’
Крассо   Жеббель
79’
Камара   Иконе
79’
71’
Мара   Осман
Саймон   Кафаро
70’
Гори   Дусе
61’
59’
Намасо
2тайм
Перерыв
40’
  Диоманде
Отавио
39’
  Кеббаль
32’
Париж
Нкамбадьо, де Смет, Отавио, Мбоу, Траоре, Кеббаль, Камара, Саймон, Маркетти, Гори, Крассо
Запасные: Трапп, Кафаро, Иконе, Колодзейчак, Оллила, Жеббель, Дико, Дусе, Лопес
1тайм
Осер:
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Де Персен, Диуссе, Девернуа, Оппегор, Диамалунда, Задди, Казимир, Осман, Сьерральта
Подробнее
Лига 1 Франция. 14 тур
29 ноября 20:05, Стадион Велодром
Марсель
Завершен
2 - 2
Тулуза
Матч окончен
90’
+2’
  Идальго
Пайшао   О`Райли
90’
Эмерсон   Иган-Райли
90’
89’
Магри   Идальго
85’
Коррейя да Силва   Эджума
85’
Сидибе   Виньоло
81’
Маккензи
78’
Металь   Каманси
Надир   Кондогбиа
77’
Агерд   Балерди
76’
76’
Восса   Мессали
Хейбьерг
75’
  Хейбьерг
74’
  Пайшао
66’
Гомес   Вас
46’
2тайм
Перерыв
Гомес
42’
14’
  Коррейя да Силва
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Павар, Веа, Хейбьерг, Надир, Гомес, Пайшао, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Иган-Райли, Кондогбиа, Ммади, Балерди, Гарсия, Вас, О`Райли, де Ланге, Вермерен
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Магри, Деннум, Металь, Сидибе, Кассерес, Восса, Коррейя да Силва
Запасные: Домингес, Идальго, Ламади, Каманси, Мессали, Эджума, Виньоло, Хауг, Кумбасса
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

