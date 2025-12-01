Чемпионат Франции. «Лион» разгромил «Нант», «Ланс» победил «Анже», «Лилль» одолел «Гавр»

Во Франции стартовал 14-й тур Лиги 1.

В рамках 14-го тура Лиги 1 в пятницу «Мец» уступил «Ренну » (0:1).

В субботу «ПСЖ » Матвея Сафонова в гостях проиграл «Монако » Александра Головина (0:1), «Марсель » сыграл вничью с «Тулузой» (2:2).

В воскресенье «Лион » дома разгромил «Нант» (3:0).

Чемпионат Франции

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

