Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»

Валерий Газзаев заявил, что в России нужна школа тренеров: в СССР учились 2 года.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что в России нужна школа футбольных тренеров.

– Появилась статистика: только четыре иностранных тренера из 62 выиграли РПЛ после распада СССР. Что можете сказать об этой статистике?

– Потому что это не просто работа. У нас особый менталитет. Нужно учитывать и все остальное. Посмотрите, когда у нас был Якушин, Бесков , Лобановский – это были большие глыбы, у которых мы учились. Потом в нулевых годах: Романцев , Семин и все остальные. Результаты были хорошие: и на международной арене, и на уровне сборной. Тогда, правда, сборную Хиддинк тренировал, но костяк команды был из «Зенита» и ЦСКА – это тоже надо сказать.

Считаю, что сейчас молодые тренеры должны учиться. На встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым обсуждали очень важный вопрос – необходима настоящая школа тренеров, которая была в советское время. Двухгодичное образование. Это было институтское образование.

Сейчас я не призываю, чтобы два года учиться. Но годичное образование – тогда будет специалист, который заканчивает свою школу. Будет качественный отбор. Потом он уже направляется в тот или иной клуб. Так было в Советском Союзе. Хорошие моменты нужно оттуда переносить, – сказал Газзаев.

Гусев общается с Газзаевым перед каждым матчем: «Получаю очень ценные советы и по тактике, и по психологии»