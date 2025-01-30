«Реал» разгромил «Брест» в гостях – 3:0! Родриго сделал дубль, Беллингем забил

«Реал» в гостях победил «Брест» (3:0) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Родриго открыл счет на 27-й минуте. Джуд Беллингем забил на 56-й. На 78-й Родриго сделал дубль.

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