Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего административно‑тренерского состава сборной России по прыжкам в воду

Бывший тренерский состав сборной по прыжкам в воду подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщил член президиума Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Станислав Дружинин.

«Следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении бывшего административно-тренерского состава юниорской и национальной сборной по прыжкам в воду по факту нарушения ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам внутренней служебной проверки в Российской федерации прыжков в воду, проведенной по моему поручению после того, как была получена информация о проведении фиктивных учебно-тренировочных сборов юниоров. Оказалось, что заявленные по плану учебно-тренировочные сборы не проводились, выделенные на них бюджетные средства выводились подрядчиками в пользу администраторов и тренеров сборной.

Принципиальное решение о передаче материалов внутренней проверки в следственные органы было принято мной, несмотря на многочисленные угрозы со стороны «уважаемых людей».

Было очевидно, что необходимо кардинальное кадровое и финансово-хозяйственное оздоровление федерации и сборных для радикального лечения запущенной за последние десятилетия «болезни», источники которой – в коррупции, кумовстве, откровенном обмане федерации со стороны «авторитетных профессионалов». Мошенничество с участием известных в мире спорта людей, которым оказывалось большое доверие по развитию нашего вида спорта и подготовке детско-юношеского резерва, не может быть названо иначе как предательством спорта и своих коллег.

Накануне объединения федераций водных видов спорта будущий президент федерации Дмитрий Мазепин был проинформирован о вскрытом мошенничестве тренеров сборных и принятом решении передать материалы в следственные органы. С его стороны была получена поддержка и понимание ситуации. Поэтому многие уже заметили отсутствие упоминаемых «товарищей» в президиуме ФВВСР и в комитете по развитию прыжков в воду, а затем их увольнение с занимаемых должностей.

Когда мы говорим про ценности спорта, спортивный дух и его чистоту, то это касается не только допинга и соблюдения правил, но и честного и добросовестного отношения к своему делу, особенно со стороны людей, которым спортсмены доверяют свое будущее», – написал Дружинин .