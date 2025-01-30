Лига чемпионов. «Ливерпуль» уступил ПСВ, «Барселона» сыграла 2:2 с «Аталантой», «Ман Сити» победил «Брюгге», «Интер» разнес «Монако» Головина, «Реал» – «Брест»

В Лиге чемпионов УЕФА прошли матчи 8-го тура.

Согласно регламенту турнира, все матчи заключительного тура общего этапа начались в одно и то же время.

«Ливерпуль » уступил ПСВ (2:3) в гостях, «Манчестер Сити » обыграл «Брюгге » (3:1), «Интер » разгромил «Монако » Александра Головина (3:0), «ПСЖ » Матвея Сафонова – «Штутгарт » (4:1), «Бавария » разобралась со «Слованом» (3:1), «Реал » на выезде разгромил «Брест» (3:0).

Кроме того, «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Шахтера» (3:1), «Барселона» не смогла обыграть «Аталанту» (2:2), «Ювентус» уступил «Бенфике» (0:2), «Динамо» Загреб обыграло «Милан» (2:1).

Лига чемпионов

Общий этап

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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