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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» уступил ПСВ, «Барселона» сыграла 2:2 с «Аталантой», «Ман Сити» победил «Брюгге», «Интер» разнес «Монако» Головина, «Реал» – «Брест»
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Лига чемпионов. «Ливерпуль» уступил ПСВ, «Барселона» сыграла 2:2 с «Аталантой», «Ман Сити» победил «Брюгге», «Интер» разнес «Монако» Головина, «Реал» – «Брест»

В Лиге чемпионов УЕФА прошли матчи 8-го тура.

Согласно регламенту турнира, все матчи заключительного тура общего этапа начались в одно и то же время.

«Ливерпуль» уступил ПСВ (2:3) в гостях, «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1), «Интер» разгромил «Монако» Александра Головина (3:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова – «Штутгарт» (4:1), «Бавария» разобралась со «Слованом» (3:1), «Реал» на выезде разгромил «Брест» (3:0).

Кроме того, «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Шахтера» (3:1), «Барселона» не смогла обыграть «Аталанту» (2:2), «Ювентус» уступил «Бенфике» (0:2), «Динамо» Загреб обыграло «Милан» (2:1).

Лига чемпионов

Общий этап

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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