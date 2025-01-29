Кокорин назвал РПЛ «говном», «Зенит» хочет купить Сильянова, Овечкин – самое медийное лицо спорта России, миллиард для Винисиуса в Саудовской Аравии и другие новости

1. Александр Кокорин ярко выступил в беседе с Федором Смоловым. Форвард «Ариса» заявил , что «РПЛ была говном уже в 2019-м», назвал «Спартак» «клубом интриганов», в который он «подписался назло «Зениту» и где «залутал больше всего бабок за полгода и ушел», и назвал тренера «Фиорентины» мразью («купил двух новых нападов перед чемпионатом»). Главные высказывания – здесь .

2. НХЛ. «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (4:0), Свечников набрал 2+1 и стал 1-й звездой, Панарин схватил «минус 3» , Шестеркин отразил 22 из 26 бросков (у него 9 пропущенных шайб в двух последних играх). «Айлендерс» победили «Колорадо» (5:2), Сорокин отразил 30 из 32 бросков и стал 1-й звездой, Романов забил 2-й гол в сезоне. «Даллас» одолел «Вегас» (4:3 ОТ), несмотря на 1+1 от Дорофеева. Все результаты дня – здесь .

3. Трансферные новости. «Спартак» и Илич согласовали условия контракта. «Торино» получит 15 млн евро, хавбек подпишет контракт на 4 года. Также москвичи предложили 12 млн евро с учетом бонусов за Солари. Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, агент защитника обсудит трансфер с красно-белыми.

«Зенит» предложил «Локомотиву» 6 млн евро за Сильянова, «Динамо» – 5 млн. Железнодорожники готовы продать защитника петербуржцам за 6 млн, если в сделку включат Коваленко. Также «Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева.

Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии, «Реалу» могут заплатить 300 млн евро. «Манчестер Юнайтед» повысит до 36-37 млн евро предложение по Доргу. Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления, форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне. Президент «Сантоса» уже анонсировал возвращение бразильца. «Байер» продаст Бонифасе в «Аль-Наср» за 60+ млн евро.

4. В Фонбет КХЛ СКА обыграл «Витязь» (4:1), «Торпедо» было сильнее «Сочи» (3:1), «Металлург» победил минское «Динамо» (4:1), «Трактор» проиграл «Куньлуню» (3:4 ОТ). Ротенберг снова подарил будильник журналисту. Все итоги дня – здесь .

5. НБА. 43 очка Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Лейкерс», «Атланта» уступила «Хьюстону» и другие результаты .

6. Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й. Мостовой и Махачев разделили 17-е место, Тутберидзе – 20-я, Кучеров – 21-й, Навка – 25-я, Черчесов – 27-й.

7. Слова Ирины Винер об ошибочной операции Лалы Крамаренко опровергли . Sport Baza со ссылкой на врачей сообщил, что у гимнастки были повреждены два рога и на обоих проводилась операция. Тренер прокомментировала : «Травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. Моя резкость – это все-таки эмоции».

8. НХЛ и профсоюз игроков намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ. Россия может сыграть на турнире, утверждает «Матч ТВ». Участие еще не утверждено, но предполагается, что это будет бизнес-решение НХЛ.

9. Логан Пол подерется с братом, Джейком Полом, 27 марта.

10. Алексей Марченко оштрафован за удар в голову Джошу Ливо. У форварда «Салавата» подозрение на сотрясение мозга после удара, он не сыграет с «Авангардом».

11. Узбекистанский шахматист Якуббоев по религиозным причинам отказался пожимать руку соперницам-женщинам на турнире.

12. FA удовлетворила апелляцию «Арсенала» на удаление Льюиса-Скелли в матче с «Вулвс». С хавбека сняли трехматчевую дисквалификацию.

13. Зритель погиб от удара молота на соревнованиях по легкой атлетике в США.

14. В «Шоу Воли» фамилию Сергея Семака написали с ошибкой – «Симак». Перед тренером «Зенита» извинились : «Оказалось, что принтер болеет за «Спартак». Он уволен».

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