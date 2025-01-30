«Манчестер Сити» вышел в стыковые матчи ЛЧ, обыграв «Брюгге» – 3:1. Гости вели после 1-го тайма

«Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1) и вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов.

Команде Пепа Гвардиолы была нужна только победа для выхода в раунд стыковых матчей. Любой другой результат привел бы к вылету команды из турнира.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте счет открыл хавбек гостей Рафаэл Нвадике . На 53-й Матео Ковачич сделал счет равным. На 62-й защитник бельгийцев Хоэль Ордоньес отправил мяч в свои ворота. На 77-й третий гол «горожан» забил Савио Морейра .

«Сити» вошел в число лучших 24 команд и сыграет в стыковых матчах.

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