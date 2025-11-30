  • Спортс
  • Джексон потерял шансы на автоматический выкуп «Баварией». Форвард «Челси» не проведет 40 матчей, подпадающих под условия для выкупа за 65 млн евро


Джексон потерял шансы на автоматический выкуп «Баварией». Форвард «Челси» не проведет 40 матчей, подпадающих под условия для выкупа за 65 млн евро

«Бавария» не сможет автоматически выкупить Николаса Джексона у «Челси».

Николас Джексон уже потерял шансы на автоматический выкуп «Баварией».

Арендованный у «Челси» форвард должен был провести 40 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов (либо в стартовом составе, либо один тайм), чтобы опция выкупа за 65 млн евро, обговоренная клубами, была реализована.

На данный момент Джексон сыграл 14 официальных матчей, проведя на поле всего 457 минут, не считая компенсированного времени. В среднем это чуть меньше 33 минут за игру. Футболист вышел в стартовом составе лишь в пяти матчах (четыре в Бундеслиге, один в Лиге чемпионов). Два из четырех его голов были забиты после выхода на замену.

На данный момент Джексон провел 6 матчей, подпадающих под критерий выкупа.

Сейчас у Джексона осталось максимум 22 матча в чемпионате и 12 в Лиге чемпионов, если «Бавария» выйдет в раунд плей-офф. Но сенегальский игрок пропустит как минимум один матч из-за Кубка африканских наций, а в зависимости от выступления его национальной сборной их количество может дойти до четырех.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Abendzeitung München
logoНиколас Джексон
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКубок Африки
logoСборная Сенегала по футболу
возможные трансферы
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные

Агент Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси» после аренды: «У Николаса были не лучшие отношения с Мареской. «Бавария» – наш приоритет»
17 сентября, 11:22
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
12 сентября, 10:39
«Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»
7 сентября, 11:46
