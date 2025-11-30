Джексон потерял шансы на автоматический выкуп «Баварией». Форвард «Челси» не проведет 40 матчей, подпадающих под условия для выкупа за 65 млн евро

«Бавария» не сможет автоматически выкупить Николаса Джексона у «Челси».

Николас Джексон уже потерял шансы на автоматический выкуп «Баварией».

Арендованный у «Челси » форвард должен был провести 40 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов (либо в стартовом составе, либо один тайм), чтобы опция выкупа за 65 млн евро, обговоренная клубами, была реализована.

На данный момент Джексон сыграл 14 официальных матчей, проведя на поле всего 457 минут, не считая компенсированного времени. В среднем это чуть меньше 33 минут за игру. Футболист вышел в стартовом составе лишь в пяти матчах (четыре в Бундеслиге, один в Лиге чемпионов). Два из четырех его голов были забиты после выхода на замену.

На данный момент Джексон провел 6 матчей, подпадающих под критерий выкупа.

Сейчас у Джексона осталось максимум 22 матча в чемпионате и 12 в Лиге чемпионов, если «Бавария » выйдет в раунд плей-офф. Но сенегальский игрок пропустит как минимум один матч из-за Кубка африканских наций, а в зависимости от выступления его национальной сборной их количество может дойти до четырех.