«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия – он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце

Экс-вратарь «ПСЖ» о Неймаре: он какает, не закрывая кабинку в туалете.

Бывший вратарь «ПСЖ » Александр Летелье рассказал об особенностях Неймара .

«Однажды я был просто ошеломлен. Мы тогда были на тренировочной базе. Я вошел в туалет и увидел Неймара, сидящего на унитазе. Дверь его кабинки была открыта.

Я тут же вышел, и Абду Диалло увидел, что я задумался. Он спросил у меня, что случилось. Я ответил: «Только что зашел в туалет, а там Неймар какает с открытой дверью».

Диалло ответил: «Это нормально, у него клаустрофобия». Он никогда не запирается, всегда оставляет дверь открытой», – сказал Летелье .

