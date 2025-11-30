«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия – он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце
Экс-вратарь «ПСЖ» о Неймаре: он какает, не закрывая кабинку в туалете.
Бывший вратарь «ПСЖ» Александр Летелье рассказал об особенностях Неймара.
«Однажды я был просто ошеломлен. Мы тогда были на тренировочной базе. Я вошел в туалет и увидел Неймара, сидящего на унитазе. Дверь его кабинки была открыта.
Я тут же вышел, и Абду Диалло увидел, что я задумался. Он спросил у меня, что случилось. Я ответил: «Только что зашел в туалет, а там Неймар какает с открытой дверью».
Диалло ответил: «Это нормально, у него клаустрофобия». Он никогда не запирается, всегда оставляет дверь открытой», – сказал Летелье.
Неймар забил в 2-м матче подряд – гол и ассист против «Спорт Ресифи». У форварда «Сантоса» 5+1 в 18 играх лиги
Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Еquipe
