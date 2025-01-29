Экс-гендиректор «Химок» Анохин дал взятку в 50 млн рублей во время работы в клубе. Бывший вице-президент РФС был задержан в Москве (112)
Сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего вице-президента РФС и экс-главы «Химок» Сергея Анохина. Его подозревают в даче взятки представителю силовых структур в размере 50 миллионов рублей.
По данным телеграм-канала 112, Анохин давал взятку, когда руководил футбольным клубом «Химки».
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
Ранее силовики задержали инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января его освободили из-под домашнего ареста под залог.
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