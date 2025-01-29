Экс-гендиректор «Химок» Анохин дал взятку в 50 млн рублей во время работы в клубе. Бывший вице-президент РФС был задержан в Москве (112)

Экс-гендиректор «Химок» давал взятку во времена работы в клубе.

Сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего вице-президента РФС и экс-главы «Химок» Сергея Анохина . Его подозревают в даче взятки представителю силовых структур в размере 50 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала 112, Анохин давал взятку, когда руководил футбольным клубом «Химки ».

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».

Ранее силовики задержали инвестора «Химок» Туфана Садыгова . Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января его освободили из-под домашнего ареста под залог.