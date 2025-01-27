Синнер вновь взял Australian Open, 7:1 от «Барсы», «МЮ» выиграл с одним ударом в створ, 920-й гол Роналду, победы Лагрейда и Клэбо, Жирков спорит с Трампом и другие новости

1. Янник Синнер в трех сетах победил Александра Зверева в финале Australian Open. Итальянец выиграл турнир второй год подряд .

2. «Барселона» уничтожила «Валенсию» в 21-м туре Ла Лиги – 7:1! У Фермина дубль и 2 ассиста, Левандовски, Рафинья, Ферран и Френки забили, еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Валенсии». Команда Флика забила 101 гол в сезоне и одержала уже 15 разгромных побед в 32 матчах сезона.

«Барселона» до 3 очков сократила отставание от «Атлетико». До «Реала» – 7 баллов.

3. Гол Лисандро Мартинеса на 78-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» – 1:0. Это был единственный удар «МЮ» в створ. «Юнайтед» поднялся на 12-е место в АПЛ . Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 24 очка.

А вот «Тоттенхэм» дома уступил «Лестеру» ван Нистелроя, проигравшему в 7 турах подряд. «Шпоры» больше месяца не побеждают в чемпионате и идут на 15-м месте .

4. Криштиану Роналду забил 920-й гол в карьере – в матче с «Аль-Фатехом». Его второй мяч отменили после ВАР. У Роналду 12 голов в 9 последних играх за «Аль-Наср» и Португалию – 39-летний форвард не забил только в одном матче за 2,5 месяца и с 14 голами возглавил список бомбардиров лиги Саудовской Аравии.

5. Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл пасьют на Кубке мира в Антхольце, Тарьей Бо – 2-й, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 6-й.

Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, Норвегия – 2-я с Тандревольд и Киркеэйде, Франция – 3-я с Жанмонно и Симон.

Даниил Усов выиграл коньковый масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Демино, Сидоров – 2-й, Бектуганов – 3-й, Латыпов – 4-й. Наталия Шевченко победила в женской гонке , Сливко – 2-я, Резцова – 3-я.

6. Йоханнес Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 20 км на лыжном Кубке мира в Энгадине, Андерсен – 2-й, Тенсет – 3-й, норвежцы заняли топ-6. Норвежка Астрид Ойре Шлинн победила в женской гонке , Саннесс – 2-я, Сундлинг – 3-я.

Савелий Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км на лыжном Кубке России в Ижевске, Большунов – 2-й, Вокуев – 3-й. Наталья Терентьева стала первой в женском забеге на 10 км, Сорина – 2-я, Каличева – 3-я.

7. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Северсталь» победила «Сочи» по буллитам, «Нефтехимик» обыграл «Ладу», «Сибирь» уступила «Барысу» в овертайме.

8. Артур официально перешел из «Зенита» в «Ботафого» за 10 млн евро и 20% при перепродаже. Контракт – до конца 2029-го.

9. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Рейнджерс» (5:4), несмотря на 1+1 от Панарина . «Миннесота» победила «Чикаго» (4:2), Капризов вышел на 10-е место по передачам в истории «Уайлд». «Вегас» был сильнее «Флориды» (4:1), Барбашев сделал передачу и продлил безголевую серию до 10 игр. Все результаты дня – здесь .

10. У защитника «Зенита» Вячеслава Караваева подозрение на разрыв ахилла . Футболист травмировался на тренировке.

11. НБА. 35 очков Гилджеса-Александера помогли «Оклахоме» победить «Портленд» в единственном матче дня.

12. «Милан» одержал волевую победу над «Пармой» (3:2) благодаря голам на 92-й и 95-й, а «Интер» разгромил «Лечче» в гостях (4:0). Благодаря этому Симоне Индзаги превзошел Аллегри , быстрее всех выиграв 200 матчей в Серии А в роли тренера.

13. Фигурист Владислав Дикиджи пропустит чемпионат Петербурга из-за последствий травмы .

14. «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:0 и взяла женский Суперкубок Испании . «Блауграна» выиграла трофей в 4-й раз подряд. «Барса» получит 27500 евро за победу – в 290 раз меньше призовых у мужчин. Сумма не покрывает расходы на выезд, клуб выразил недовольство RFEF.

15. Чемпионке Европы по художественной гимнастике Лале Крамаренко во время операции по ошибке удалили здоровый рог мениска .

16. Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в «Канзас-Сити» из «Ариса».

17. НФЛ. «Канзас-Сити» обыграл «Баффало» в финале конференции. Впереди Супербоул против «Филадельфии».

Цитаты дня.

Винер о нейтральном статусе: «Я теперь уже не противник . Потому что государство решило, что надо»

Колосков о пенсиях в России: «Никто не страдает от того, что не может найти возможность выжить. Государство заботится о людях, повышая пенсии на уровень инфляции или выше »

Бруну об «МЮ»: «Нужны яйца, чтобы играть за этот клуб . Каждый раз, думая, что достигнем цели, мы получаем удары и падаем. Мы должны вставать и пытаться дать сдачи»

Вокоун про Гашека: «Икона, на одном уровне с Гретцки – насколько он был лучше других топ-вратарей. Лучший голкипер в истории НХЛ»

Пономарев о натурализации: «Сажать надо выдававших паспорта мигрантам . В Америке Трамп выгоняет всех к чертовой матери, и нам надо было – тогда ФИФА и УЕФА очухались бы: куда девать безработных?»

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра: «Жаль сексистов-критиков, говорящих, что я не разбираюсь в футболе. Я выиграла 7 трофеев за 3 года . Представьте, что было бы, если бы разбиралась?»

Жирков о словах Трампа про Вторую мировую войну: «СССР внес больший вклад в победу, чем США . Все самое важное сделал Советский Союз»