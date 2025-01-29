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«Спартак» ищет варианты для продажи Медины. Вингер не хочет покидать клуб (Metaratings)

«Спартак» хочет продать Хесуса Медину.

По информации Metaratings, красно-белые ищут варианты для трансфера парагвайца. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против ухода Медины, если клуб подпишет нового вингера.

Сообщается, что сам Медина пока не хочет покидать московский клуб.

В сезоне-2024/25 футболист отметился голом и двумя ассистами в 14 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Подробную статистику Медины можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoХесус Медина
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
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