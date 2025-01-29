«Спартак» ищет варианты для продажи Медины. Вингер не хочет покидать клуб (Metaratings)

«Спартак» хочет продать Хесуса Медину.

По информации Metaratings, красно-белые ищут варианты для трансфера парагвайца. Главный тренер «Спартака » Деян Станкович не возражает против ухода Медины, если клуб подпишет нового вингера.

Сообщается, что сам Медина пока не хочет покидать московский клуб.

В сезоне-2024/25 футболист отметился голом и двумя ассистами в 14 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ . Подробную статистику Медины можно найти здесь .