«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» вышли в 1/8 финала ЛЧ

8 клубов напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам общего этапа ЛЧ в восьмерку сильнейших попали следующие клубы:

1. «Ливерпуль » – 21 очко.

2. «Барселона » – 19 очков.

3. «Арсенал » – 19 очков.

4. «Интер » – 19 очков.

5. «Атлетико» – 18 очков.

6. «Байер » – 16 очков.

7. «Лилль» – 16 очков.

8. «Астон Вилла» – 16 очков.

При равенстве баллов позиция клубов в первую очередь зависела от разности забитых и пропущенных голов.

Еще 8 участников 1/8 финала станут известны после стыковых матчей, в которых встретятся команды, занявшие места с 9-го по 24-е.