«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» вышли в 1/8 финала ЛЧ
8 клубов напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
По итогам общего этапа ЛЧ в восьмерку сильнейших попали следующие клубы:
1. «Ливерпуль» – 21 очко.
2. «Барселона» – 19 очков.
3. «Арсенал» – 19 очков.
4. «Интер» – 19 очков.
5. «Атлетико» – 18 очков.
6. «Байер» – 16 очков.
7. «Лилль» – 16 очков.
8. «Астон Вилла» – 16 очков.
При равенстве баллов позиция клубов в первую очередь зависела от разности забитых и пропущенных голов.
Еще 8 участников 1/8 финала станут известны после стыковых матчей, в которых встретятся команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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