Аморим о Доргу: «Нервозность чувствуется каждый раз, когда Патрик касается мяча. Нужно быть спокойнее в игре, у него есть время, чтобы прибавить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что Патрику Доргу не достает уверенности.
Португальский специалист оценил выступление 21-летнего защитника в матче с «Эвертоном» (0:1).
«Думаю, дело в принятии решений, ему нужно быть спокойнее в игре. Нервозность чувствуется каждый раз, когда Патрик касается мяча. Я чувствую его.
Вы помните удар в матче с «Эвертоном». Это было проще, чем решение, которое ему пришлось принять против шотландцев [за сборную Дании].
Он принял отличное решение, и я видел подобное, когда он играл в Италии. Но здесь все по-другому, и иногда поначалу игрокам приходится испытывать сильное давление, но у него есть время, чтобы прибавить.
У нас есть время подумать об этом, я не знаю, что произойдет в январе. Я вижу, как они [Доргу и Далот] тренируются и чувствую, что они играют гораздо лучше, чем в матчах. Патрик забил великолепный гол в ворота Шотландии, играя за сборную. Решение, которое он принял в тот момент под давлением, совершенно отличалось от решения, которое он принимает в нашей команде, поэтому мне просто нужно понять ситуацию и постараться им помочь.
Я думаю, что они далеки от лучшей формы, и они это знают. Я смотрю на них и думаю, что они могут дать гораздо больше», – сказал Аморим.