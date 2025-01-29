В Москве задержан бывший вице-президент РФС и экс-гендиректор «Химок» Анохин. Его подозревают в даче взятки в размере 50 млн рублей сотруднику силовых структур (112)
О задержании бывшего вице-президента РФС, сообщает телеграм-канал 112.
По данным источника, Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, функционер передал представителю силовых структур взятку в размере 50 миллионов рублей. Получатель денег также задержан.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», преступление, по предварительным данным, связано с деятельностью Анохина в Московской области. Функционер подозревается в даче крупной взятки сотруднику правоохранительных органов, делом занимается Следственный комитет.
Информацию о задержании Анохина прокомментировали в правоохранительных органах.
«С Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», – заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2022 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
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