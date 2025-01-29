Шестеро задержаны по делу о взятке экс-гендиректора «Химок» Анохина, в том числе замначальника УВД ВАО Москвы и прокурор. У фигурантов изъято 2 млн долларов («СЭ»)
ФСБ задержала шесть человек по делу экс-гендиректора «Химок» Сергея Анохина.
Как сообщалось ранее, менеджер подозревается в том, что дал взятку в размере 50 млн рублей представителю силовых структур.
По данным «Спорт-Экспресса», в число задержанных вошел заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол. Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников тоже находится под подозрением, передает РБК.
«СЭ» пишет, что у фигурантов дела в результате нескольких обысков изъято 2 миллиона долларов.
Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза (с 2016 года по 2019 год) и президента Московской федерации футбола, был членом исполкома РФС и председателем комитета массового футбола РФС, также с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года работал генеральным директором в «Химках».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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