«Зенит» заплатит «Браге» 16 млн евро за Саласара (Legalbet)

«Зенит» купит Родриго Саласара дешевле, чем сообщалось.

Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб договорился с «Брагой» о трансфере полузащитника за 22 млн евро с бонусами.

Как пишет Legalbet, уругваец действительно перейдет в «Зенит », но за меньшую сумму – около 16 млн евро. Португальцы уже начали активно искать замену игроку.

Отмечается, что «Спартак » интересовался 25-летним хавбеком, но не работал над его подписанием в текущее трансферное окно.

В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .