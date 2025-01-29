«Зенит» заплатит «Браге» 16 млн евро за Саласара (Legalbet)
«Зенит» купит Родриго Саласара дешевле, чем сообщалось.
Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб договорился с «Брагой» о трансфере полузащитника за 22 млн евро с бонусами.
Как пишет Legalbet, уругваец действительно перейдет в «Зенит», но за меньшую сумму – около 16 млн евро. Португальцы уже начали активно искать замену игроку.
Отмечается, что «Спартак» интересовался 25-летним хавбеком, но не работал над его подписанием в текущее трансферное окно.
В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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