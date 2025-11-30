  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Германии. «Гамбург» победил «Штутгарт», «Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью
28

Чемпионат Германии. «Гамбург» победил «Штутгарт», «Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью

В Германии стартовал 12-й тур Бундеслиги.

В рамках 12-го тура Бундеслиги в пятницу «Боруссия» Менхенгладбах сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0). 

В субботу «Бавария» на своем поле одолела «Санкт-Паули» (3:1), «Боруссия» Дортмунд на выезде победила «Байер» (2:1). 

В воскресенье «Айнтрахт» дома поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1). 

Чемпионат Германии

12-й тур

Бундеслига Германия. 12 тур
30 ноября 14:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
2 - 1
Штутгарт
Матч окончен
  Фабиу Виейра
90’
+4’
Кенигсдорффер   Рамуш
87’
87’
Буанани   Йованович
87’
Хендрикс   Миттельштедт
87’
Вагноман
Рессинг-Лелесиит
81’
81’
Ундав
74’
Андрес
Филипп   Бальде
68’
Локонга   Фабиу Виейра
67’
Микельбрансис   Гочолейшвили
67’
Рессинг-Лелесиит
65’
57’
Нарти   Штиллер
54’
  Ундав
46’
Штенцель   Левелинг
2тайм
Перерыв
40’
Фюрих   Ундав
Глатцель   Кенигсдорффер
33’
23’
Штенцель
  Глатцель
17’
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Микельбрансис, Ремберг, Локонга, Рессинг-Лелесиит, Глатцель, Филипп
Запасные: Рамуш, Перец, Гочолейшвили, Сумаоро, Бальде, Кенигсдорффер, Сахити, Фабиу Виейра, Домпе
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Аль-Дахиль, Фюрих, Буанани, Штенцель, Нарти, Андрес, Вагноман, Эль-Ханнус
Запасные: Ассиньон, Ельч, Каразор, Штиллер, Миттельштедт, Йованович, Ундав, Бредлов, Левелинг
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
30 ноября 16:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 1
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+9’
Маер   Хенсель
  Батшуайи
90’
+6’
90’
+5’
Арнольд
90’
+5’
Кульеракис
90’
+4’
Вавро
90’
+4’
Бауэр
86’
Эриксен   Вавро
86’
Герхардт   Винисиус
Кнауфф   Нганкам
82’
Схири   Дауд
76’
71’
Виммер   Сванберг
71’
Амура   Пейчинович
70’
Виммер
67’
  Центер
Баойя   Коллинз
62’
Гетце   Батшуайи
62’
Браун
56’
2тайм
Перерыв
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Кристенсен, Схири, Шаиби, Баойя, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Аменда, Коллинз, Сантос, Баум, Чендлер, Дауд, Хейлунд, Батшуайи, Нганкам
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Центер, Кульеракис, Селт, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Мюллер, Бюргер, Хенсель, Ольсен, Вавро, Пейчинович, Сванберг, Винисиус, Кац
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
30 ноября 18:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
4 - 0
Майнц
Матч окончен
  Остерхаге
90’
Треу   Розенфельдер
87’
Манзамби   Остерхаге
80’
Бесте   Шерхант
80’
73’
Белль   Ханче-Ольсен
73’
Холлербах   Зиб
72’
Ли Чжэ Сон   Бевинг
Судзуки   Матанович
69’
Кюблер   Гюнтер
68’
65’
Белль
54’
Норден   Мэлоуни
52’
Кавасаки
  Манзамби
50’
2тайм
Перерыв
28’
Небель
  Грифо
26’
  Кюблер
12’
Фрайбург
Атуболу, Треу, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Судзуки, Бесте, Грифо, Манзамби, М. Эггештайн, Хелер
Запасные: Юнг, Матанович, Ф. Мюллер, Розенфельдер, Хефлер, Остерхаге, Адаму, Гюнтер, Шерхант
1тайм
Майнц:
Рисс, Потульски, Белль, да Кошта, Небель, Холлербах, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Кавасаки, Норден
Запасные: Бац, Бобциен, Морено Фель, Бевинг, Зиб, Ханче-Ольсен, Ферачниг, Видмер, Мэлоуни
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
28 ноября 19:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
0 - 0
РБ Лейпциг
Матч окончен
90’
+1’
Баку   Клостерманн
Онора   Кляйндинст
90’
Кастроп   Фридрих
83’
82’
Хардер   Гомис
Нойхаус   Рейна
73’
Табакович   Матино
73’
66’
Шлагер   Бандзузи
66’
Нуса   Бакайоко
61’
Шлагер
52’
Баку
2тайм
Перерыв
45’
Баумгартнер
Боруссия М
Николас, Нетц, Дикс, Эльведи, Скалли, Нойхаус, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Табакович, Онора
Запасные: Штегер, Матино, Рейна, Кляйндинст, Перейра Кардозу, Хак, Фрауло, Ульрих, Фридрих
1тайм
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Хардер, Диоманде
Запасные: Бандзузи, Айдара, Финкгрефе, Гомис, Клостерманн, Неделькович, Бакайоко, Вандевордт, Максимович
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 14:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
3 - 1
Санкт-Паули
Матч окончен
  Джексон
90’
+6’
  Диас
90’
+3’
87’
Перейра Лаже   Меткалф
Павлович   Джексон
83’
Та
83’
Ким Мин Чжэ   Горетцка
77’
68’
Ритцка   Оппи
68’
Ирвайн   Сисей
Геррейру   Станишич
65’
Карл   Гнабри
65’
Лаймер   Олисе
46’
2тайм
Перерыв
  Геррейру
44’
39’
Метс
18’
Унтонджи   Синани
6’
  Унтонджи
Бавария
Нойер, Та, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Геррейру, Карл, Кейн
Запасные: Урбиг, Станишич, Киала, Боэ, Ито, Горетцка, Гнабри, Джексон, Олисе
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Ритцка, Пырка, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Унтонджи
Запасные: Фолль, Дзвигала, Карс, Меткалф, Синани, Джонс, Салиакас, Оппи, Сисей
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 14:30, Везерштадион
Вердер
Завершен
1 - 1
Кельн
Матч окончен
Штарк
90’
+6’
90’
+6’
Бюльтер
90’
+1’
  Эль Мала
82’
Мартель   Кайнц
Пуэртас   Мбангула
81’
78’
Мартель
75’
Тильманн
Штарк
75’
74’
Озкаджар   Вальдшмидт
Топп   Бонифасе
71’
46’
Кастро-Монтес   Краус
46’
Йоуханнессон   Лунн Хансен
Пипер   Штарк
46’
2тайм
Перерыв
39’
Кастро-Монтес
  Фридль
22’
12’
Хайнц   ван ден Берг
Вердер
Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп
Запасные: Альверо, Чович, Битенкур, Бонифасе, Шмидт, Штарк, Нджинма, Хейн, Мбангула
1тайм
Кельн:
Швэбе, Озкаджар, Хайнц, Себулонсен, Кастро-Монтес, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Каминьски, Бюльтер
Запасные: ван ден Берг, Кайнц, Вальдшмидт, Цилер, Газибегович, Краус, Хусейнбашич, Майна, Лунн Хансен
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
1 - 2
Хайденхайм
Матч окончен
90’
+5’
  Шеппнер
90’
  Шиммер
Кемляйн   Шефер
79’
Триммель   Хаберер
79’
76’
Хонзак   Вагнер
76’
Буш   Траоре
Хедира
75’
Чжон Ву Ен   Крал
73’
Кен   Роте
73’
Кемляйн
72’
66’
Шиммер
Берк   Илич
61’
57’
Бек   Шиммер
57’
Дорш   Ибрагимович
57’
Гимбер   Шеппнер
46’
Гимбер
2тайм
Перерыв
  Хедира
43’
Берк
14’
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Ансах, Кен, Кемляйн, Хедира, Триммель, Берк
Запасные: Нсоки, Бурджу, Роте, Крал, Хаберер, Скарке, Шефер, Илич, Рааб
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Гимбер, Майнка, Келлер, Бек, Хонзак, Ференбах, Дорш, Нихьюс, Буш, Пирингер
Запасные: Зирслебен, Вагнер, Шеппнер, Кербер, Келле, Ибрагимович, Шиммер, Мюллер, Траоре
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 14:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Завершен
3 - 0
Аугсбург
Матч окончен
Лемперле   Дамар
85’
82’
Каде   Клод-Морис
Морстедт
74’
Бернардо   Кабак
72’
Премель   Прасс
72’
71’
Цезигер   Вольф
71’
Яннулис   Титц
Туре   Морстедт
60’
Аслани   Крамарич
59’
46’
Кемюр   Якич
46’
Массенго   Реджбечай
2тайм
Перерыв
  Цезигер
45’
  Бургер
26’
  Туре
16’
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Аслани, Бургер, Премель, Туре, Лемперле
Запасные: Крамарич, Кабак, Морстедт, Бебу, Жандре, Дамар, Филипп, Прасс, Тохумджу
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Матсима, Бэнкс, Кемюр, Ридер, Яннулис, Массенго, Фелльхауэр, Каде, Эссенде
Запасные: Лабрович, Вольф, Майер, Педерсен, Якич, Клод-Морис, Титц, Реджбечай, Саад
Подробнее
Бундеслига Германия. 12 тур
29 ноября 17:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 2
Боруссия Д
Матч окончен
Алеиш Гарсия
90’
+4’
90’
Брандт   Чуквуэмека
90’
Нмеча   Бенсебайни
Поку   Телла
88’
Андрих   Куанса
88’
88’
Ян Коуто
  Кофан
83’
82’
Фабиу Силва
80’
Адейеми   Беллингем
80’
Рюэрсон   Ян Коуто
Хофманн   Эчеверри
74’
Тилльман   Терье
74’
65’
  Адейеми
Шик   Кофан
63’
61’
Гирасси   Фабиу Силва
54’
Рюэрсон
2тайм
Перерыв
41’
  Ансельмино
Тапсоба
40’
Тилльман
30’
11’
Н. Шлоттербек
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Шик
Запасные: Кофан, Куанса, Белосьян, Терье, Ломб, Телла, Эчеверри, Бен-Сегир, Сарко
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Ян Коуто, Беллингем, Дюранвиль, Гросс, Фабиу Силва, Бенсебайни, Чуквуэмека, Джан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25293 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoКельн
logoБавария
logoВольфсбург
logoБоруссия Менхенгладбах
logoАугсбург
logoМайнц
logoБоруссия Дортмунд
результаты
logoХоффенхайм
logoФрайбург
logoВердер
logoГамбург
logoШтутгарт
logoХайденхайм
logoРБ Лейпциг
logoАйнтрахт Франкфурт
logoСанкт-Паули
logoУнион Берлин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 0:1 – Баэна забил на 19-й, убежав один на один из центрального круга. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
27 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
27 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
27 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
28 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
42 минуты назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
56 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
57 минут назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
59 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
12 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
24 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
27 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
32 минуты назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
52 минуты назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19