Чемпионат Германии. «Гамбург» победил «Штутгарт», «Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью

В Германии стартовал 12-й тур Бундеслиги.
В рамках 12-го тура Бундеслиги в пятницу «Боруссия» Менхенгладбах сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0).
В субботу «Бавария» на своем поле одолела «Санкт-Паули» (3:1), «Боруссия» Дортмунд на выезде победила «Байер» (2:1).
В воскресенье «Айнтрахт» дома поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1).
Чемпионат Германии
12-й тур
Микельбрансис Гочолейшвили
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Микельбрансис, Ремберг, Локонга, Рессинг-Лелесиит, Глатцель, Филипп
Запасные: Рамуш, Перец, Гочолейшвили, Сумаоро, Бальде, Кенигсдорффер, Сахити, Фабиу Виейра, Домпе
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Аль-Дахиль, Фюрих, Буанани, Штенцель, Нарти, Андрес, Вагноман, Эль-Ханнус
Запасные: Ассиньон, Ельч, Каразор, Штиллер, Миттельштедт, Йованович, Ундав, Бредлов, Левелинг
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Кристенсен, Схири, Шаиби, Баойя, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Аменда, Коллинз, Сантос, Баум, Чендлер, Дауд, Хейлунд, Батшуайи, Нганкам
Вольфсбург:
Грабара, Центер, Кульеракис, Селт, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Мюллер, Бюргер, Хенсель, Ольсен, Вавро, Пейчинович, Сванберг, Винисиус, Кац
Фрайбург
Атуболу, Треу, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Судзуки, Бесте, Грифо, Манзамби, М. Эггештайн, Хелер
Запасные: Юнг, Матанович, Ф. Мюллер, Розенфельдер, Хефлер, Остерхаге, Адаму, Гюнтер, Шерхант
Майнц:
Рисс, Потульски, Белль, да Кошта, Небель, Холлербах, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Кавасаки, Норден
Запасные: Бац, Бобциен, Морено Фель, Бевинг, Зиб, Ханче-Ольсен, Ферачниг, Видмер, Мэлоуни
Боруссия М
Николас, Нетц, Дикс, Эльведи, Скалли, Нойхаус, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Табакович, Онора
Запасные: Штегер, Матино, Рейна, Кляйндинст, Перейра Кардозу, Хак, Фрауло, Ульрих, Фридрих
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Хардер, Диоманде
Запасные: Бандзузи, Айдара, Финкгрефе, Гомис, Клостерманн, Неделькович, Бакайоко, Вандевордт, Максимович
Бавария
Нойер, Та, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Геррейру, Карл, Кейн
Запасные: Урбиг, Станишич, Киала, Боэ, Ито, Горетцка, Гнабри, Джексон, Олисе
Санкт-Паули:
Василь, Ритцка, Пырка, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Унтонджи
Запасные: Фолль, Дзвигала, Карс, Меткалф, Синани, Джонс, Салиакас, Оппи, Сисей
Вердер
Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп
Запасные: Альверо, Чович, Битенкур, Бонифасе, Шмидт, Штарк, Нджинма, Хейн, Мбангула
Кельн:
Швэбе, Озкаджар, Хайнц, Себулонсен, Кастро-Монтес, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Каминьски, Бюльтер
Запасные: ван ден Берг, Кайнц, Вальдшмидт, Цилер, Газибегович, Краус, Хусейнбашич, Майна, Лунн Хансен
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Ансах, Кен, Кемляйн, Хедира, Триммель, Берк
Запасные: Нсоки, Бурджу, Роте, Крал, Хаберер, Скарке, Шефер, Илич, Рааб
Хайденхайм:
Рамай, Гимбер, Майнка, Келлер, Бек, Хонзак, Ференбах, Дорш, Нихьюс, Буш, Пирингер
Запасные: Зирслебен, Вагнер, Шеппнер, Кербер, Келле, Ибрагимович, Шиммер, Мюллер, Траоре
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Аслани, Бургер, Премель, Туре, Лемперле
Запасные: Крамарич, Кабак, Морстедт, Бебу, Жандре, Дамар, Филипп, Прасс, Тохумджу
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Матсима, Бэнкс, Кемюр, Ридер, Яннулис, Массенго, Фелльхауэр, Каде, Эссенде
Запасные: Лабрович, Вольф, Майер, Педерсен, Якич, Клод-Морис, Титц, Реджбечай, Саад
Байер
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Шик
Запасные: Кофан, Куанса, Белосьян, Терье, Ломб, Телла, Эчеверри, Бен-Сегир, Сарко
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Ян Коуто, Беллингем, Дюранвиль, Гросс, Фабиу Силва, Бенсебайни, Чуквуэмека, Джан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
