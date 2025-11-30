Чемпионат Германии. «Гамбург» победил «Штутгарт», «Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью

В Германии стартовал 12-й тур Бундеслиги.

В рамках 12-го тура Бундеслиги в пятницу «Боруссия» Менхенгладбах сыграла вничью с «Лейпцигом » (0:0).

В субботу «Бавария » на своем поле одолела «Санкт-Паули » (3:1), «Боруссия » Дортмунд на выезде победила «Байер» (2:1).

В воскресенье «Айнтрахт» дома поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1).

Чемпионат Германии

12-й тур

Бундеслига Германия. 12 тур 30 ноября 14:30, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 2 - 1 Штутгарт Матч окончен Фабиу Виейра

90’ +4’ Кенигсдорффер Рамуш 87’ 87’ Буанани Йованович 87’ Хендрикс Миттельштедт 87’ Вагноман Рессинг-Лелесиит 81’ 81’ Ундав 74’ Андрес Филипп Бальде 68’ Локонга Фабиу Виейра 67’ Микельбрансис Гочолейшвили 67’ Рессинг-Лелесиит 65’ 57’ Нарти Штиллер 54’ Ундав

46’ Штенцель Левелинг 2 тайм Перерыв 40’ Фюрих Ундав Глатцель Кенигсдорффер 33’ 23’ Штенцель Глатцель

17’ Гамбург Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Микельбрансис, Ремберг, Локонга, Рессинг-Лелесиит, Глатцель, Филипп Запасные: Рамуш, Перец, Гочолейшвили, Сумаоро, Бальде, Кенигсдорффер, Сахити, Фабиу Виейра, Домпе 1 тайм Штутгарт: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Аль-Дахиль, Фюрих, Буанани, Штенцель, Нарти, Андрес, Вагноман, Эль-Ханнус Запасные: Ассиньон, Ельч, Каразор, Штиллер, Миттельштедт, Йованович, Ундав, Бредлов, Левелинг

Бундеслига Германия. 12 тур 29 ноября 14:30, Везерштадион Вердер Завершен 1 - 1 Кельн Матч окончен Штарк 90’ +6’ 90’ +6’ Бюльтер 90’ +1’ Эль Мала

82’ Мартель Кайнц Пуэртас Мбангула 81’ 78’ Мартель 75’ Тильманн Штарк 75’ 74’ Озкаджар Вальдшмидт Топп Бонифасе 71’ 46’ Кастро-Монтес Краус 46’ Йоуханнессон Лунн Хансен Пипер Штарк 46’ 2 тайм Перерыв 39’ Кастро-Монтес Фридль

22’ 12’ Хайнц ван ден Берг Вердер Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп Запасные: Альверо, Чович, Битенкур, Бонифасе, Шмидт, Штарк, Нджинма, Хейн, Мбангула 1 тайм Кельн: Швэбе, Озкаджар, Хайнц, Себулонсен, Кастро-Монтес, Мартель, Йоуханнессон, Тильманн, Эль Мала, Каминьски, Бюльтер Запасные: ван ден Берг, Кайнц, Вальдшмидт, Цилер, Газибегович, Краус, Хусейнбашич, Майна, Лунн Хансен

Бундеслига Германия. 12 тур 29 ноября 14:30, ПреЗеро-Арена Хоффенхайм Завершен 3 - 0 Аугсбург Матч окончен Лемперле Дамар 85’ 82’ Каде Клод-Морис Морстедт 74’ Бернардо Кабак 72’ Премель Прасс 72’ 71’ Цезигер Вольф 71’ Яннулис Титц Туре Морстедт 60’ Аслани Крамарич 59’ 46’ Кемюр Якич 46’ Массенго Реджбечай 2 тайм Перерыв Цезигер

45’ Бургер

26’ Туре

16’ Хоффенхайм Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Аслани, Бургер, Премель, Туре, Лемперле Запасные: Крамарич, Кабак, Морстедт, Бебу, Жандре, Дамар, Филипп, Прасс, Тохумджу 1 тайм Аугсбург: Дамен, Цезигер, Матсима, Бэнкс, Кемюр, Ридер, Яннулис, Массенго, Фелльхауэр, Каде, Эссенде Запасные: Лабрович, Вольф, Майер, Педерсен, Якич, Клод-Морис, Титц, Реджбечай, Саад

Бундеслига Германия. 12 тур 29 ноября 17:30, Бай-Арена Байер Завершен 1 - 2 Боруссия Д Матч окончен Алеиш Гарсия 90’ +4’ 90’ Брандт Чуквуэмека 90’ Нмеча Бенсебайни Поку Телла 88’ Андрих Куанса 88’ 88’ Ян Коуто Кофан

83’ 82’ Фабиу Силва 80’ Адейеми Беллингем 80’ Рюэрсон Ян Коуто Хофманн Эчеверри 74’ Тилльман Терье 74’ 65’ Адейеми

Шик Кофан 63’ 61’ Гирасси Фабиу Силва 54’ Рюэрсон 2 тайм Перерыв 41’ Ансельмино

Тапсоба 40’ Тилльман 30’ 11’ Н. Шлоттербек Байер Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Хофманн, Шик Запасные: Кофан, Куанса, Белосьян, Терье, Ломб, Телла, Эчеверри, Бен-Сегир, Сарко 1 тайм Боруссия Д: Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Забитцер, Нмеча, Рюэрсон, Гирасси Запасные: Майер, Ян Коуто, Беллингем, Дюранвиль, Гросс, Фабиу Силва, Бенсебайни, Чуквуэмека, Джан

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

