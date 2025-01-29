«Зенит» за 22 млн евро с бонусами купит хавбека «Браги» Саласара. Им интересовался «Спартак» (Record)
«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Браги».
Record утверждает, что клубы достигли принципиальной договоренности о переходе Родриго Саласара. Полузащитник из Уругвая будет куплен за 22 млн евро с бонусами.
Ранее сообщалось, что интерес к бывшему футболисту «Шальке» проявляет «Спартак».
В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
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