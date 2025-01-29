«Зенит» за 22 млн евро с бонусами купит хавбека «Браги» Саласара. Им интересовался «Спартак» (Record)

«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Браги».

Record утверждает, что клубы достигли принципиальной договоренности о переходе Родриго Саласара . Полузащитник из Уругвая будет куплен за 22 млн евро с бонусами.

Ранее сообщалось , что интерес к бывшему футболисту «Шальке» проявляет «Спартак ».

В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .