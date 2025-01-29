Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»

Сын Криштиану Роналду считает, что Килиан Мбаппе лучше португальца.

«Мой сын Матео любит Мбаппе . Он говорит: «Папа, он лучше тебя».

А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?» Это забавно», – сказал смеясь нападающий «Аль-Насра » в интервью Эду Агирре, которое выйдет в эфир 3 февраля.

Напомним, что у Роналду пятеро детей: Криштиану-младший (родился в 2010 году), близнецы Ева и Матео (2017), дочь Алана Мартина (2017), Белла Эмеральда (2022). Мать младших дочерей – Джорджина Родригес.