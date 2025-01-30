«Ливерпуль» впервые проиграл в этой ЛЧ – ПСВ (2:3). У Пепи гол и ассист, Налло удалили на 87-й
«Ливерпуль» уступил ПСВ (2:3) в гостях в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 28-й минуте Коди Гакпо реализовал пенальти. На 35-й Йохан Бакайоко сравнял счет. На 40-й забил Харви Эллиотт, а на 45-й ПСВ снова сравнял – это сделал Исмаэль Сайбари. В конце тайма хозяева вышли вперед – забил Рикардо Пепи, ранее отдавший голевой пас на Бакайоко.
На 87-й минуте удалили 18-летнего защитника «Ливерпуля» Амара Налло, вышедшего на 83-й.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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