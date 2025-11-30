«Балтика» подходит Талалаеву больше, чем «Спартак». Концепция Калининграда ему ближе, он хочет строить команду там». Бушманов о тренере

Евгений Бушманов: «Балтика» подходит Талалаеву больше, чем «Спартак».

Бывший защитник «Спартака » Евгений Бушманов высказался об игре красно-белых и идее приглашения главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в московский клуб.

Вчера «Спартак» уступил «Балтике» (0:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ . С 30-й минуты калининградцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Ираклия Манелова, также в первом тайме Талалаев был удален с поля за две желтые карточки.

Позднее сообщалось , что услуги Талалаева снова предложили руководству красно-белых.

«Спартак» в матче с ЦСКА выглядел очень неплохо. Игра в обороне стала надежнее. В действиях футболистов появился баланс. Я удивлен, что «Спартак» проиграл «Балтике». Особенно с учетом того, что он большую часть матча провел в большинстве. Игроки «Балтики» в очередной раз удивили в хорошем смысле.

Талалаев в «Спартак»? Андрей хочет работать в Калининграде и строить команду там. «Балтика» подходит Талалаеву больше, чем «Спартак». Концепция Калининграда для него ближе», – сказал Бушманов.