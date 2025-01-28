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Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Репонд, Пинзарроне и Куракова выйдут на лед с короткими программами

Губанова, Репонд и другие фигуристки покажут короткие программы на ЧЕ-2025.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Женщины

Начало короткой программы – 18:00 по московскому времени (29 января), прямая трансляция – на Okko

Участницы

Анастасия Губанова (Грузия)

Лорин Шильд (Франция)

Леа Серна (Франция)

Екатерина Куракова (Польша)

Кимми Репонд (Швейцария)

Нина Пинзарроне (Бельгия)

Александра Фейгин (Болгария)

Нина Петрыкина (Эстония)

Кристина Исаев (Германия)

Лара Наки Гутманн (Италия)

Анна Пеццетта (Италия)

Анастасия Конга (Латвия)

Ливия Кайзер (Швейцария)

Йозефин Тальегард (Швеция)

Ольга Микутина (Австрия)

Анастасия Гожва (Украина)

Юлия Заутер (Румыния)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Опубликовала: Мария Селенкова
Анастасия Губанова
Лорин Шильд
Екатерина Куракова
Нина Пинзарроне
Кристина Исаев
Нина Петрыкина
Йозефин Тальегард
Ливия Кайзер
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