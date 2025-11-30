Аллегри о красной в матче с «Лацио»: «Спросил судью, почему с ним каждый раз проблемы – он же работал, когда «Милан» проиграл «Кремонезе». Я не хотел его оскорбить, был хаос»

Массимилиано Аллегри о красной: спросил судью, почему с ним каждый раз проблемы.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о своем удалении в матче с «Лацио » (1:0).

58-летний специалист получил красную, высказав недовольство изучением эпизода, в котором мяч попал в руку защитнику «россонери» Страхине Павловичу после углового. Однако в конечном итоге главный судья Джузеппе Коллу, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, решил не назначать одиннадцатиметровый.

«В последние минуты все было немного сумбурно, но и судье было непросто принять такое решение, когда его позвали на ВАР.

Это был тот же судья, что и в первом матче [Cерии А], когда мы проиграли «Кремонезе », поэтому я просто спросил, почему с ним каждый раз возникают проблемы. И он удалил меня.

В этом хаосе вполне естественно, что он принял такое решение, но я точно не хотел его оскорбить», – рассказал Аллегри Sky Sport Italia.