Аллегри о красной в матче с «Лацио»: «Спросил судью, почему с ним каждый раз проблемы – он же работал, когда «Милан» проиграл «Кремонезе». Я не хотел его оскорбить, был хаос»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о своем удалении в матче с «Лацио» (1:0).
58-летний специалист получил красную, высказав недовольство изучением эпизода, в котором мяч попал в руку защитнику «россонери» Страхине Павловичу после углового. Однако в конечном итоге главный судья Джузеппе Коллу, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, решил не назначать одиннадцатиметровый.
«В последние минуты все было немного сумбурно, но и судье было непросто принять такое решение, когда его позвали на ВАР.
Это был тот же судья, что и в первом матче [Cерии А], когда мы проиграли «Кремонезе», поэтому я просто спросил, почему с ним каждый раз возникают проблемы. И он удалил меня.
В этом хаосе вполне естественно, что он принял такое решение, но я точно не хотел его оскорбить», – рассказал Аллегри Sky Sport Italia.