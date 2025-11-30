  • Спортс
9

Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»

В Первой лиге проходят матчи 21-го тура.

В 21-м туре Первой лиги в субботу «Урал» на выезде поделил очки с «Волгой» (0:0).

В воскресенье «Енисей» и «Ротор» сыграли вничью (0:0), «Торпедо» встречается со «Спартаком» из Костромы, «Факел» примет «Челябинск».

В понедельник «Родина» сыграет с «КАМАЗом».

PARI Первая лига

21-й тур

Лига PARI (Первая лига). 21 тур
30 ноября 08:30,
Енисей
Завершен
0 - 0
Ротор
Матч окончен
Батырев
90’
+1’
85’
Кайнов   Мальцев
Мазурин   Кенфак
83’
Надольский   Кротов
82’
78’
Сафронов   Давидян
65’
Азнауров   Никишин
65’
Хохлачев   Лаврищев
63’
Сафронов
Погосов   Батырев
62’
Зазвонкин   Хашкулов
61’
2тайм
Перерыв
Шамов   Антипин
45’
+2’
37’
Швецов
Иллой-Айет
21’
Енисей
Шамов, Богатырев, Масловский, Иллой-Айет, Гюрджан, Иванов, Зазвонкин, Надольский, Погосов, Раткович, Мазурин
Запасные: Антипин, Батырев, Огиенко, Хашкулов, Юнусов, Кротов, Гилязетдинов, Окладников, Тихонов, Белем, Савин, Кенфак
1тайм
Ротор:
Чагров, Покидышев, Фомин, Шильников, Швецов, Макаров, Кайнов, Сафронов, Бардыбахин, Азнауров, Хохлачев
Запасные: Семенов, Лаврищев, Сугробов, Коротков, Симонян, Литвенок, Ципуштанов, Давидян, Мальцев, Никишин, Макаров
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 21 тур
30 ноября 15:00,
Факел
Не начался
Челябинск
Лига PARI (Первая лига). 21 тур
1 декабря 16:00,
Родина
Не начался
КАМАЗ
Лига PARI (Первая лига). 21 тур
28 ноября 16:00,
Черноморец
Завершен
2 - 1
Шинник
Матч окончен
Пузанов   Жилкин
90’
+2’
89’
Малахов   Порохов
87’
Корнюшин
Алиев   Помешкин
83’
82’
Самойлов   Миронов
61’
Шипунов   Гонгапшев
Антонов   Кухарчук
58’
Жигулев   Сыщенко
58’
Родионов   Крачковский
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Корнюшин
  Антонов
29’
  Антонов
17’
Черноморец
Штепа, Николаев, Кирш, Плиев, Пузанов, Тарба, Зарыпбеков, Антонов, Жигулев, Алиев, Родионов
Запасные: Крачковский, Сыщенко, Помешкин, Кухарчук, Жилкин
1тайм
Шинник:
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Малахов, Шипунов, Ланин, Куль, Маляров, Самойлов, Стефанович
Запасные: Порохов, Гонгапшев, Миронов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 21 тур
29 ноября 10:00,
Сокол
Завершен
0 - 2
СКА Хабаровск
Матч окончен
90’
+1’
  Глотов
90’
Алкалде   Глотов
88’
Янов   Алейников
83’
Мастерной   Гурбан
Чуриков   Глойдман
81’
Лазарев   Егорушкин
74’
Никитин   Киреенко
48’
Костин   Грибов
48’
Мухин
46’
2тайм
Перерыв
Костин
41’
Ковачевич
39’
28’
  Алкалде
Сокол
Крайков, Быков, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Лазарев, Мухин, Чуриков, Никитин, Костин, Кахриманович
Запасные: Егорушкин, Глойдман, Киреенко, Грибов
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Мастерной, Анисимов, Шавлохов, Носков, Янов, Емельянов, Багиев, Алиев, Цыпченко, Алкалде
Запасные: Глотов, Гурбан, Алейников
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 21 тур
29 ноября 11:00,
Чайка
Завершен
1 - 1
Уфа
Матч окончен
Джебов
90’
+1’
Каптилович   Топинка
89’
86’
Хабалов   Озманов
80’
  Ортис
Ищенко   Библик
75’
74’
Исаев   Чимези Олуебубе
  Соколов
70’
69’
Перченок
Гуляев   Червяков
63’
46’
Ахатов   Ортис
46’
Барановский   Гыстаров
2тайм
Перерыв
41’
Ахатов
29’
Исаев
Иванов
17’
Придава
1’
Чайка
Фадеев, Петин, Рогочий, Крутовских, Придава, Каптилович, Иванов, Гуляев, Джебов, Соколов, Ищенко
Запасные: Червяков, Топинка, Библик
1тайм
Уфа:
Беленов, Перченок, Хомуха, Шляков, Хабалов, Троянов, Исаев, Минатулаев, Барановский, Агеян, Ахатов
Запасные: Гыстаров, Ортис, Озманов, Чимези Олуебубе
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 21 тур
29 ноября 11:00,
Волга Ульяновск
Завершен
0 - 0
Урал
Матч окончен
90’
+3’
Итало
Руденко
90’
+3’
Уридия   Касьянов
90’
+3’
Рахманов   Молодцов
90’
+3’
90’
+2’
Ишков
87’
Морозов
Новиков   Рахманов
84’
Каменщиков   Руденко
83’
82’
Воронов   Марков
76’
Кордейро   Аюпов
76’
Акбашев   Ишков
Гершун   Уридия
69’
47’
Карапузов   Морозов
47’
Бондарев   Сунгатулин
2тайм
Перерыв
37’
Бондарев
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Умников, Ибрагимов, Кокоев, Рахманов, Новиков, Костин, Красильниченко, Гершун, Каменщиков, Фольмер
Запасные: Руденко, Молодцов, Касьянов, Рахманов, Уридия
1тайм
Урал:
Селихов, Малькевич, Бегич, Бардачев, Итало, Бондарев, Кордейро, Акбашев, Карапузов, Воронов, Железнов
Запасные: Марков, Морозов, Сунгатулин, Ишков, Аюпов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

