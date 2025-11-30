Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»

В Первой лиге проходят матчи 21-го тура.

В 21-м туре Первой лиги в субботу «Урал » на выезде поделил очки с «Волгой » (0:0).

В воскресенье «Енисей » и «Ротор» сыграли вничью (0:0), «Торпедо » встречается со «Спартаком» из Костромы, «Факел» примет «Челябинск».

В понедельник «Родина» сыграет с «КАМАЗом».

PARI Первая лига

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги