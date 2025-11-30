Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»

В Первой лиге проходят матчи 21-го тура.
В 21-м туре Первой лиги в субботу «Урал» на выезде поделил очки с «Волгой» (0:0).
В воскресенье «Енисей» и «Ротор» сыграли вничью (0:0), «Торпедо» встречается со «Спартаком» из Костромы, «Факел» примет «Челябинск».
В понедельник «Родина» сыграет с «КАМАЗом».
PARI Первая лига
21-й тур
Енисей
Шамов, Богатырев, Масловский, Иллой-Айет, Гюрджан, Иванов, Зазвонкин, Надольский, Погосов, Раткович, Мазурин
Запасные: Антипин, Батырев, Огиенко, Хашкулов, Юнусов, Кротов, Гилязетдинов, Окладников, Тихонов, Белем, Савин, Кенфак
Ротор:
Чагров, Покидышев, Фомин, Шильников, Швецов, Макаров, Кайнов, Сафронов, Бардыбахин, Азнауров, Хохлачев
Запасные: Семенов, Лаврищев, Сугробов, Коротков, Симонян, Литвенок, Ципуштанов, Давидян, Мальцев, Никишин, Макаров
Черноморец
Штепа, Николаев, Кирш, Плиев, Пузанов, Тарба, Зарыпбеков, Антонов, Жигулев, Алиев, Родионов
Запасные: Крачковский, Сыщенко, Помешкин, Кухарчук, Жилкин
Шинник:
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Малахов, Шипунов, Ланин, Куль, Маляров, Самойлов, Стефанович
Запасные: Порохов, Гонгапшев, Миронов
Сокол
Крайков, Быков, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Лазарев, Мухин, Чуриков, Никитин, Костин, Кахриманович
Запасные: Егорушкин, Глойдман, Киреенко, Грибов
СКА Хабаровск:
Имамов, Мастерной, Анисимов, Шавлохов, Носков, Янов, Емельянов, Багиев, Алиев, Цыпченко, Алкалде
Запасные: Глотов, Гурбан, Алейников
Чайка
Фадеев, Петин, Рогочий, Крутовских, Придава, Каптилович, Иванов, Гуляев, Джебов, Соколов, Ищенко
Запасные: Червяков, Топинка, Библик
Уфа:
Беленов, Перченок, Хомуха, Шляков, Хабалов, Троянов, Исаев, Минатулаев, Барановский, Агеян, Ахатов
Запасные: Гыстаров, Ортис, Озманов, Чимези Олуебубе
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Умников, Ибрагимов, Кокоев, Рахманов, Новиков, Костин, Красильниченко, Гершун, Каменщиков, Фольмер
Запасные: Руденко, Молодцов, Касьянов, Рахманов, Уридия
Урал:
Селихов, Малькевич, Бегич, Бардачев, Итало, Бондарев, Кордейро, Акбашев, Карапузов, Воронов, Железнов
Запасные: Марков, Морозов, Сунгатулин, Ишков, Аюпов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
