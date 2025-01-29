ЦСКА подтвердил переход Мендеса в «Коло-Коло»

Фелипе Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло».

Московский клуб объявил об уходе 25-летнего полузащитника. Стороны заключили трансферный контракт.

Напомним, ранее Мендес не вернулся из отпуска в расположение «Крыльев Советов», за которые играл на правах аренды. Чилийский клуб объявил о подписании игрока еще 22 января.

Статистику футболиста можно найти здесь .