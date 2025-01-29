ЦСКА подтвердил переход Мендеса в «Коло-Коло»
Фелипе Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло».
Московский клуб объявил об уходе 25-летнего полузащитника. Стороны заключили трансферный контракт.
Напомним, ранее Мендес не вернулся из отпуска в расположение «Крыльев Советов», за которые играл на правах аренды. Чилийский клуб объявил о подписании игрока еще 22 января.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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