«Спартаку» отказал Бидон. Клуб рассматривал 19-летнего хавбека «Коринтианса» как альтернативу Иличу (Metaratings)

«Спартак» интересовался полузащитником «Коринтианса» Брено Бидоном .

По информации Metaratings.ru, московский клуб изучал возможность трансфера 19-летнего бразильца этой зимой.

Сообщается, что российские посредники контактировали с игроком по поводу перехода в «Спартак », однако футболист на тот момент категорически отказался ехать в Россию.

Отмечается, что красно-белые рассматривали Бидона как альтернативу Ивану Иличу из «Торино », над трансфером которого «Спартак» работает в настоящее время.

Бидон является воспитанником академии «Коринтианса » и на протяжении всей карьеры выступает за родной клуб. На счету полузащитника гол и две результативных передачи в 44 матчах.