«Спартаку» отказал Бидон. Клуб рассматривал 19-летнего хавбека «Коринтианса» как альтернативу Иличу (Metaratings)
«Спартак» интересовался полузащитником «Коринтианса» Брено Бидоном .
По информации Metaratings.ru, московский клуб изучал возможность трансфера 19-летнего бразильца этой зимой.
Сообщается, что российские посредники контактировали с игроком по поводу перехода в «Спартак», однако футболист на тот момент категорически отказался ехать в Россию.
Отмечается, что красно-белые рассматривали Бидона как альтернативу Ивану Иличу из «Торино», над трансфером которого «Спартак» работает в настоящее время.
Бидон является воспитанником академии «Коринтианса» и на протяжении всей карьеры выступает за родной клуб. На счету полузащитника гол и две результативных передачи в 44 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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