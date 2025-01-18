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  • Хвича перешел в «ПСЖ», Холанд в «Ман Сити» до 2034-го, Царукян выбыл с боя с Махачевым, Касаткина в 1/8 АО, уголовное дело по заявлению Федорищева и другие новости
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Хвича перешел в «ПСЖ», Холанд в «Ман Сити» до 2034-го, Царукян выбыл с боя с Махачевым, Касаткина в 1/8 АО, уголовное дело по заявлению Федорищева и другие новости

1. Хвича Кварацхелия перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро. Грузин взял 7-й номер Мбаппе и заявил: «Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Проект убедил меня. Энрике – один из лучших тренеров мира».

«Зенит» предложил 35 млн евро за вингера «Ботафого» Луиса Энрике, переговоры близки к завершению. Бителло близок к переходу из «Динамо» в «Ботафого» за 18 млн евро и бонусы.

2. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити» – до 2034 года. Норвежский форвард будет получать 500 000 фунтов в неделю по – больше всех в АПЛ.

3. «Сибирь» дома уступила «Локомотиву» (2:3 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Авангард» на своем льду был сильнее ЦСКА (4:0), «Салават» дома проиграл «Автомобилисту» (1:4) и другие результаты дня. Рид Буше забил 145-й гол за «Авангард» и побил рекорд клуба в лиге.

4. Australian Open. Карен Хачанов проиграл Алексу Микельсену в третьем круге.

В женской сетке Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира, обыграв Юлию Путинцеву.

5. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев так отреагировал на это: «Когда РФС возглавляет глава «Газпромнефти», «Матч ТВ» получает зарплату в «Газпром-Медиа», а «Зенит» принадлежит «Газпрому», какое это мошенничество? Это монополия»

6. Сборная Франции победила в эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге, Швеция – 2-я, Германия – 3-я.

Россиянин Даниил Серохвостов победил в спринте на Кубке Содружества по биатлону в Демино, Антон Смольский (Беларусь) – 2-й, Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 3-й. У женщин выиграла россиянка Анастасия Халили, Ирина Казакевич (Россия) – 2-я, Анна Сола (Беларусь) – 3-я.

7. В СКА прошел «мозговой штурм» после 4-го поражения подряд, усилена работа с вратарями. Председатель совета директоров клуба Александр Медведев заявил: «Тренер на месте – значит, кредит доверия есть. Результат неудовлетворительный». Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил рейтинг, где у команды самая высокая посещаемость в мире: «Петербург задает тренд мировому хоккею. Проделана огромная работа. Спасибо «Газпрому» за неоценимую помощь!»

8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Баффало» (5:2), Малкин остался без очков, зато вратарь «Пингвинс» Алекс Неделькович забил в пустые ворота и сделал ассист (первый случай в истории лиги, когда голкипер набрал 1+1 в матче). «Каролина» обыграла «Вегас» (3:2), Кочетков отбил 29 бросков из 31 и стал второй звездой, Свечников и Дорофеев сделали по передаче. 

9. Дортмундская «Боруссия» проиграла третий матч подряд, уступив «Айнтрахту» (0:2) в 18-м туре Бундеслиги.

10. НБА. «Бостон» расправился с «Орландо», «Нью-Йорк» дома проиграл «Миннесоте», «Денвер» обыграл «Майами» на выезде. 

11. РПЛ из-за интервью Артема Дзюбы обратилась в комитет по этике, в лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера». «Локомотив» инициировал и подготовил лингвистическую экспертизу на 50 страницах. Форвард может получить штраф до 250 тысяч рублей.

12. Девять российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус. Среди претенденток на допуск до международных стартов – олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

13. Норвежский лыжник Ивер Тильхейм Андерсен выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира во Франции, Пол Гульберг (Норвегия) – 2-й, Бен Огден (США) – 3-й. Американка Джесси Диггинс победила у женщин, Виктория Карл (Германия) – 2-я, Астри Ойре Шлинн (Норвегия) – 3-я.

14. Доменико Тедеско уволен из сборной Бельгии. Бывший тренер «Спартака» работал с февраля 2023 года, под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед и по шесть раз сыграв вничью и проиграв.

15. «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделил очки с «Аль-Таавуном» (1:1) на выезде в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Клуб из Эр-Рияда на 11 очков отстал от «Аль-Иттихада» Карима Бензема и «Аль-Хилаля» Малкома. Криштиану – 2-й в гонке бомбардиров, у Митровича на 2 гола больше.

16. Казань хочет провести зимние Игры БРИКС.

17. Арман Царукян собирался поставить 500 тысяч долларов на победу в бою с Исламом Махачевым, но выбыл из-за травмы. Его заменит бразилец Ренато Мойкано.

18. Умер Денис Лоу. Шотландец – третий бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед», ему принадлежит рекорд клуба по голам за сезон. Обладатель «Золотого мяча» 1964 года играл и за «Манчестер Сити».

19. «Монако» Александра Головина в гостях уступил «Монпелье» (1:2) в 18-м туре Лиги 1. У команды из княжества всего 1 победа в 8 последних играх.

Цитаты дня:

Никита Медведев: «Мальдивы – примитивный отдых. В России могу гораздо интереснее отдохнуть. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны»

Тренер сборной России по гребному слалому: «Чехи нас сторонятся. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся»

Медведев о посещаемости СКА: «Петербург – спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. Для нас важен каждый зритель»

Татьяна Тарасова: «Загитова и Медведева попробуют себя в разных направлениях и найдут себя. И где бы они ни работали, они будут работать очень хорошо»

Свищев о возвращении пива на стадионы: «Достигнуто принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно»

Мостовой о том, что Карпин работает в футболе, а он нет: «Судьба. Кто-то ему где-то подмог. Мне так никто не помогал, к сожалению»

«Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются». Симеоне о спорных судейских решениях в матче «Реал» – «Сельта»

Елена Вяльбе: «Международные коллеги завидуют соревнованиям, которые у нас проходят»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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