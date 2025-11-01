0

«Атлетико» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Атлетико» примет «Севилью» в 11-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

