«Атлетико» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
«Атлетико» примет «Севилью» в 11-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
Ла Лига Испания. 11 тур
1 ноября 15:15, Метрополитано
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2967 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости