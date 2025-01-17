40

Казань хочет провести зимние Игры БРИКС

Казань хочет провести зимние Игры БРИКС.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В прошлом году Татарстан с успехом провел саммит БРИКС, но перед этим некой репетицией стали Игры БРИКС. Мы собрали как минимум полмира, причем приехали не только дружественные страны, но и страны, где к нам не очень лояльно относятся.

Была просто космическая атмосфера праздника, уверен, что за этими Играми будущее. У нас есть кое-какие планы по дальнейшему промоушену этого мероприятия. Мы выражали такую инициативу – проведение зимних Игр стран БРИКС.

Мы говорим не только про страны БРИКС, а про страны БРИКС+. Поэтому видим здесь большую точку роста и будем этот вопрос в этом году лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами», – сказал Леонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Владимир Леонов
Игры БРИКС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Завершаются проектные работы. Думаю, в феврале определим финальную стоимость»
16сегодня, 08:33
Шахматист Есипенко: «Турнир на Играх БРИКС был одним из самых важных в 2024 году. Состав был очень плотным, к тому же одна из редких возможностей сыграть за сборную страны»
9 января, 09:58
Владимир Путин: «Ждем, что спортсмены из государств СНГ примут самое активное участие в Играх БРИКС»
1925 декабря 2024, 13:54
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Васильев: «По моему опыту, в Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город. Показываешь бумаги, и никто ничего даже не спрашивает»
2 минуты назад
Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м
429 минут назад
Казакевич о последнем круге: «Казалось, что сил вообще нет и просто иду уже, еле волоча ноги. Но, видимо, Соле было сегодня тоже тяжело»
4сегодня, 09:10
Анастасия Халили: «Гонка сегодня очень сложная, трасса очень влажная. Мне повезло, что я стартовала в начале»
2сегодня, 09:02
❄️ Кубок Содружества. Халили победила в спринте, Казакевич – 2-я, Сола – 3-я
106сегодня, 08:47
Шевнина пропускает этап Кубка Содружества в Демино из-за восстановления после ковида
2сегодня, 08:02
Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
15сегодня, 06:25
Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»
2сегодня, 06:10
Губерниев об Олимпиаде-2026: «Подвижки могут быть, но, судя по всему, у нас будет минимальный состав на Игры – без лыж, биатлона и хоккея»
11сегодня, 06:04
Ульдал снялся с этапа Кубка мира в Рупольдинге из-за проблем с желудком
2вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Фрей, Аспенес, Ломбардо, Гиро-Пуайо, Паульсен, Баккен выступят в спринте
сегодня, 01:06
Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»
3сегодня, 07:18
Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте
сегодня, 01:16
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
вчера, 15:24
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
215 января, 16:15
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
15 января, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
15 января, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
315 января, 10:51
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
115 января, 06:01
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Рекомендуем