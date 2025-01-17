Казань хочет провести зимние Игры БРИКС
Казань хочет провести зимние Игры БРИКС.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«В прошлом году Татарстан с успехом провел саммит БРИКС, но перед этим некой репетицией стали Игры БРИКС. Мы собрали как минимум полмира, причем приехали не только дружественные страны, но и страны, где к нам не очень лояльно относятся.
Была просто космическая атмосфера праздника, уверен, что за этими Играми будущее. У нас есть кое-какие планы по дальнейшему промоушену этого мероприятия. Мы выражали такую инициативу – проведение зимних Игр стран БРИКС.
Мы говорим не только про страны БРИКС, а про страны БРИКС+. Поэтому видим здесь большую точку роста и будем этот вопрос в этом году лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами», – сказал Леонов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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