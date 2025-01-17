Трудная победа «Реала» с дублем Эндрика, хет-трик Диалло спас «МЮ», Медведев вылетел от 121-й ракетки мира, 874-й гол и рекорд Овечкина, 4-е поражение СКА подряд, Дегтярев убрал букву Z и другие новости

1. «Реал» благодаря дублю Эндрика во 2-м экстра-тайме победил «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании – 5:2! «Мадрид» вел 2:0 к концу второго тайма, но пропустил на 83-й и 91-й после ошибки Камавинга и с пенальти.

2. Хет-трик Диалло принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Саутгемптоном» – 3:1! Угарте отправил мяч в свои ворота в 1-м тайме, но Амад забил на 82-й, 90-й и 94-й. Это 1-й хет-трик в карьере 22-летнего хавбека «Юнайтед».

3. Australian Open. Даниил Медведев отыграл матчбол, но уступил 121-й ракетке мира Лернеру Тьену во втором круге, потерпев самое раннее поражение на турнире с 2018-го. Даниил покинет топ-5 рейтинга впервые с марта 2023-го. Карен Хачанов прошел Габриэля Диалло, Янник Синнер – Тристана Шулкэйта.

В женской части сетки Вероника Кудерметова прошла Кэти Болтер, Дарья Касаткина разгромила Яфань Ван.

4. СКА проиграл 4-й матч подряд , уступив «Северстали» – 4:7, а Роман Ротенберг снова менял вратаря .

В других играх «Лада» уступила «Торпедо», «Амур» обыграл «Ак Барс», «Адмирал» победил «Металлург».

5. Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Рупольдинге, Пройс – 2-я, Басерга – 3-я, Эльвира Оберг – 7-я.

6. НХЛ . «Вашингтон» одолел «Оттаву» (1:0 ОТ), единственный гол – на счету Овечкина (874-й в исторической гонке , до рекорда Гретцки осталось 20). Заодно Александр установил новый рекорд лиги, забив 179 вратарям . «Флорида» проиграла «Детройту» (2:5), Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд и был заменен.

7. Савелий Коростелев выиграл коньковую «разделку» на этапе Кубке России по лыжам, Мальцев – 2-й, Спицов – 3-й. Наталья Терентьева победила в женской гонке, Пеклецова – 2-я, Смирнова – 3-я, Сорина – 7-я, Кулешова – 9-я.

8. РФС ведет расследование в отношении арбитров Евгения Турбина и Владислава Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам», пишет «Спорт-Экспресс».

9. «Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта, пишет Globo. Хавбек хочет перейти в «Ботафого».

10. Начато расследование в отношении Жоана Лапорты по иску о невозврате инвесторам 4,7 млн евро в 2016-2018 годах. Глава «Барсы» якобы воспользовался финансовой неграмотностью истцов.

11. НБА. 40 очков Гилджеса-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Кливленд» в матче лидеров Запада и Востока.

12. Жамнов, Никитин, Гру и Козлов – тренеры команд на Матч звезд КХЛ.

13. «Барса» продала 475 VIP-мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет за 100 млн евро. Клуб заявил, что Ла Лигу уведомили о сделке 31 декабря.

14. Министр спорта Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего телеграм-канала. Источник сообщил Спортсу’‘, что это «элемент невербальной дипломатии ОКР с МОК и международными федерациями».

15. Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до 1 млрд фунтов, пишет Daily Mail.

16. Фабиу Коэнтрау мог заниматься нелегальной добычей морепродуктов в Португалии. На арендованном складе экс-игрока «Реала» нашли более тонны незаконно добытых креветок, крабов и омаров.

16. На Конора Макгрегора подали в суд из-за сексуального насилия на матче НБА в 2023 году.

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