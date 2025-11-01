  • Спортс
  Игорь Дивеев: «ЦСКА ментально готов к чемпионству. Говорю это два года: и с Николичем, и с Челестини»
6

Игорь Дивеев: «ЦСКА ментально готов к чемпионству. Говорю это два года: и с Николичем, и с Челестини»

Игорь Дивеев: ЦСКА ментально готов к чемпионству.

Игорь Дивеев указал на готовность ЦСКА к чемпионству. 

«ЦСКА ментально готов к чемпионству. Я это говорю уже на протяжении двух лет: и с Николичем, и с Челестини.

Будем идти к цели от игры к игре», – сказал защитник ЦСКА. 

Армейцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ. У команды 30 очков за 14 матчей. У «Краснодара» (29 очков) и «Локомотива» (27) по игре в запасе. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
