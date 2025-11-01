Игорь Дивеев: «ЦСКА ментально готов к чемпионству. Говорю это два года: и с Николичем, и с Челестини»
«ЦСКА ментально готов к чемпионству. Я это говорю уже на протяжении двух лет: и с Николичем, и с Челестини.
Будем идти к цели от игры к игре», – сказал защитник ЦСКА.
Армейцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ. У команды 30 очков за 14 матчей. У «Краснодара» (29 очков) и «Локомотива» (27) по игре в запасе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
