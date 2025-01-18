Свечников сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 15+18 в 46 играх

Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (3:2).

Форвард «Каролины» набрал 33-е (15+18) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 46 игр.

Сегодня за 18:04 (3:57 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».