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  • Australian Open. 3-й круг. Касаткина сыграет с Путинцевой, В. Кудерметова – с Хаддад Майя, Швентек встретится с Радукану, Паолини – со Свитолиной
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Australian Open. 3-й круг. Касаткина сыграет с Путинцевой, В. Кудерметова – с Хаддад Майя, Швентек встретится с Радукану, Паолини – со Свитолиной

Дарья Касаткина сыграет с Юлией Путинцевой в третьем круге Australian Open.

Вероника Кудерметова встретится с Беатрис Хаддад Майя, Ига Швентек – с Эммой Радукану.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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