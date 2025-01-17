  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Монпелье», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом» в субботу
0

Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Монпелье», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом» в субботу

В Лиге 1 пройдут матчи 18-го тура.

В пятницу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Монпелье».

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится на выезде с «Лансом».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Реймсу», «Марсель» примет «Страсбур».

Чемпионат Франции

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoНант
logoлига 1 Франция
logoТулуза
logoЛион
logoБрест
logoПСЖ
logoЛилль
logoМонако
logoРенн
logoМонпелье
logoСент-Этьен
logoЛанс
logoНицца
logoСтрасбур
logoОсер
logoРеймс
logoМарсель
logoАнжер
logoГавр
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Эндрик посвятил дубль Рюдигеру: «Он никогда меня не хвалит, и это хорошо. Вчера на тренировке против него было тяжело»
1141 минуту назад
По заявлению Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело о мошенничестве
44сегодня, 06:31
Трудная победа «Реала» с дублем Эндрика, хет-трик Диалло спас «МЮ», Медведев вылетел от 121-й ракетки мира, 874-й гол и рекорд Овечкина, 4-е поражение СКА подряд, Дегтярев убрал букву Z и другие новости
16сегодня, 06:05
Беллингем сдулся в «Реале» после яркого дебютного сезона? Это очень-очень большое заблуждение!
сегодня, 05:00Спецпроект
Эндрик о 5:2 с «Сельтой»: «Было тяжело, но мы «Мадрид» и всегда стараемся победить. Никогда не сдаемся, бьемся до конца»
33сегодня, 04:47
«Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы
38сегодня, 03:22
Аморим о хет-трике Диалло: «Проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить»
12сегодня, 02:38
Анчелотти о 5:2 с «Сельтой»: «Реал» играл хорошо до 70-й минуты, могли забить 3-й гол, но он был отменен из-за офсайда»
28сегодня, 01:21
Эндрик сделал первый дубль за «Реал» – забил из-за штрафной победный и пяткой из вратарской в игре с «Сельтой». У Гюлера 2 ассиста
76вчера, 23:14
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» вырвал победу у «Сельты», «Сосьедад» прошел «Райо», «Атлетик» вылетел от «Осасуны»
365вчера, 23:10
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «Моя футбольная карьера близится к завершению. Надеюсь, встану на коньки и поиграю в хоккей»
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
2вчера, 19:03
Аршавин о травмах Захаряна: «Арсена ждет аренда, мне кажется. На его позиции играют Кубо и Ойарсабаль»
5сегодня, 06:20
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
2сегодня, 06:00
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Айнтрахта», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
сегодня, 05:48
«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Динамо» 15 февраля в ОАЭ
3сегодня, 05:33
Аллегри, вероятно, возглавит «Аль-Ахли» Фирмино в конце июня. Стороны достигли принципиального согласия
1сегодня, 05:21
Митрюшкин о задаче на 2-ю часть сезона: «Стать номером один в «Локо», играть как можно больше»
3сегодня, 04:59
Андрей Мостовой о 1-м сборе «Зенита»: «Главное — заново научиться мяч держать. Координацию за отпуск теряешь»
4сегодня, 04:27
В «Штурме» довольны прогрессом Худякова: «Очень хорошо адаптировался, выступления в Лиге чемпионов были позитивными»
2сегодня, 04:14
Рекомендуем