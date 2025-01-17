Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Монпелье», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом» в субботу
В Лиге 1 пройдут матчи 18-го тура.
В пятницу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Монпелье».
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится на выезде с «Лансом».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева будет противостоять «Реймсу», «Марсель» примет «Страсбур».
Чемпионат Франции
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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