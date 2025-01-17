Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Монпелье», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом» в субботу

В Лиге 1 пройдут матчи 18-го тура.

В пятницу «Монако » Александра Головина сыграет в гостях с «Монпелье ».

В субботу «ПСЖ » Матвея Сафонова встретится на выезде с «Лансом».

В воскресенье «Гавр » Далера Кузяева будет противостоять «Реймсу», «Марсель » примет «Страсбур».

Чемпионат Франции

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1