«Зенит» предложил больше 30 миллионов евро за футболиста из Бразилии.

Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры о переходе правого вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре .

Ранее сообщалось , что «Зенит» может заплатить до 25 млн евро за Луиса Энрике, в трансфер также могут включить Вендела и Артура.

Однако журналист Пауло Винисиус Коэльо в эфире UOL Esporte заявил, что Джон Текстор, владелец «Ботафого», «Лиона» и «Кристал Пэлас», сообщил ему о предложении клуба Мир РПЛ в размере 35 миллионов. Утверждается, что переговоры близки к завершению.

«Текстор сказал, что стоимость Луиса Энрике составляет 35 миллионов евро. «Зенит » предложил 35 млн. Сделка еще не завершена, но близка к закрытию», – уточнил Коэльо.

Журналист Андре Эрнан добавил, что от другого источника он слышал о том, что сумма трансфера может достичь 45 млн.

Помимо «Зенита», в борьбе за игрока участвуют также итальянская «Фиорентина » и клуб из Англии.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .

Месси не «Король Америки» – да, мог стать официально. Проиграл Энрике из «Ботафого»