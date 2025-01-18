«Зенит» предложил 35 млн евро за вингера «Ботафого» Луиса Энрике, переговоры близки к завершению. Владелец клуба Текстор подтвердил (Пауло Винисиус Коэльо)
Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры о переходе правого вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить до 25 млн евро за Луиса Энрике, в трансфер также могут включить Вендела и Артура.
Однако журналист Пауло Винисиус Коэльо в эфире UOL Esporte заявил, что Джон Текстор, владелец «Ботафого», «Лиона» и «Кристал Пэлас», сообщил ему о предложении клуба Мир РПЛ в размере 35 миллионов. Утверждается, что переговоры близки к завершению.
«Текстор сказал, что стоимость Луиса Энрике составляет 35 миллионов евро. «Зенит» предложил 35 млн. Сделка еще не завершена, но близка к закрытию», – уточнил Коэльо.
Журналист Андре Эрнан добавил, что от другого источника он слышал о том, что сумма трансфера может достичь 45 млн.
Помимо «Зенита», в борьбе за игрока участвуют также итальянская «Фиорентина» и клуб из Англии.
Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
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